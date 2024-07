La Corea del Sud sta facendo una grande scelta per il mondo di domani con questo progresso nel campo dell’idrogeno che potrebbe rimescolare le carte

La svolta rivoluzionaria della Corea del Sud nel campo dell’elettrolisi dell’acqua.

Nel vivace campo della tecnologia dell’idrogeno, la Corea del Sud ha appena raggiunto un traguardo importante. Il Korea Institute of Materials Science (KIMS), finanziato dal governo, ha sviluppato una tecnologia rivoluzionaria per la fabbricazione di elettrodi per l’elettrolisi dell’acqua con membrana a scambio anionico, semplificando radicalmente il processo esistente. Questo sviluppo potrebbe non solo incrementare la produzione di idrogeno verde, ma anche mettere la Corea del Sud in prima linea in questa importante tecnologia industriale.

Un salto tecnologico per l’idrogeno verde

Il dottor Song Mok Choi e il suo team hanno sviluppato un processo di produzione degli elettrodi in un’unica fase. Questo metodo sostituisce molti passaggi tradizionali con un esclusivo processo di pressatura a caldo, convertendo l’idrossido di cobalto in un catalizzatore di ossido di cobalto formando uno strato catalizzatore uniforme. Questo processo riduce i passaggi richiesti del 60% rispetto ai metodi precedenti, migliorando così la produzione e la qualità degli elettrodi.

Vantaggi ed effetti del nuovo metodo

La semplicità del nuovo processo non si limita alla riduzione delle fasi di produzione. Porta inoltre a un miglioramento significativo dell’efficienza della produzione di idrogeno e della durata degli elettrodi. I test mostrano una capacità di produzione di idrogeno di circa l’80% in base al basso potere calorifico, con un tasso di decomposizione molto basso dopo 1000 ore di funzionamento continuo.

Ottimizzazione e test

La ricerca condotta da KIMS ha ottimizzato le condizioni del liquame di idrossido di cobalto nonché i parametri di temperatura e pressione. Ciò ha creato uno strato catalizzatore composto da particelle di ossido uniformi di 10 nanometri di dimensione. Questo strato è stato poi incorporato in un gruppo di membrana elettrolitica, essenziale per il funzionamento efficiente delle celle di elettrolisi su scala commerciale.

Verso il marketing

La tecnologia sviluppata da KIMS è in procinto di essere commercializzata. Le autorità coreane, riconoscendo l’importanza strategica dell’idrogeno come futuro vettore energetico, sostengono il progetto che mira a dimostrare un sistema di elettrolisi con membrana a scambio anionico su scala megawatt entro il 2024. L’obiettivo a lungo termine è raggiungere la piena commercializzazione entro il 2030. Si prevede che la produzione di idrogeno attraverso l’elettrolisi dell’acqua raggiungerà gli 11 milioni di tonnellate.

Ci saranno degli effetti

Le implicazioni di questo sviluppo sono significative. Riducendo i costi e aumentando l’efficienza della produzione di idrogeno, la Corea del Sud non solo è stata in grado di soddisfare il proprio fabbisogno energetico in modo sostenibile, ma è anche riuscita ad affermarsi come leader nella tecnologia dell’elettrolisi dell’idrogeno su scala globale.

Influenze globali e investimenti necessari

L’adozione di questa nuova tecnologia richiede investimenti significativi, sia a livello nazionale che internazionale. Consapevole dei rischi, il governo coreano sta incoraggiando gli investimenti in questo settore per colmare il divario tecnologico rispetto agli standard globali e assicurarsi una posizione di leadership nel mercato emergente globale dell’elettrolisi dell’acqua.

Questo articolo esplora le implicazioni di una nuova tecnologia di fabbricazione degli elettrodi per l’elettrolisi dell’acqua con membrana a scambio ionico, sviluppata dal Korea Institute of Materials Science. Questa svolta promette di rivoluzionare la produzione di idrogeno verde, offrendo prospettive di riduzione dei costi e miglioramento dell’efficienza, e posiziona la Corea del Sud come uno dei principali attori nel mercato globale dell’idrogeno.

