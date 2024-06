La Commissione federale della concorrenza è interessata all’accordo concluso tra Microsoft e…

Microsoft Corporation è il principale progettista, sviluppatore e distributore al mondo di sistemi operativi e software per personal computer e server. Il gruppo sta inoltre sviluppando l’attività di produzione e vendita di computer. Il fatturato è così suddiviso per attività: – Vendita di sistemi operativi e strumenti di sviluppo applicativi (47,9%): particolarmente dedicata ai server (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, ecc.) e di piccole dimensioni computer (Windows); – Sviluppo di applicazioni software basate su cloud (23%): software di produttività (Microsoft 365; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access), gestione integrata e CRM (Dynamics 365), condivisione e gestione di file online (OneDrive) , comunicazioni unificate e collaborazione (Skype e Microsoft Teams); – Vendita di hardware e software per videogiochi (7,3%): in particolare console Xbox; – Fornitura di servizi alle imprese (3,6%); – Vendita di computer, tablet e accessori (2,6%); – Altro (15,6%). Il 50,4% del volume degli scambi viene effettuato negli Stati Uniti.