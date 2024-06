La chiusura della rivista Health era stata evitata per un soffio: ha spiegato infine il grande Mi’kmaq, mentre il conduttore usciva dal silenzio

Vedi tutte le 11 foto



Questa è la notizia che ha scioccato molti. Alla fine del 2023, questo è stato annunciato IL Rivista sulla salute Non verrà rinnovato su France 5 a fine stagione. Una decisione che ha fatto sobbalzare la conduttrice Marina Carrere Dancos e il suo ex fidanzato Michelle Sims. Ufficialmente, le valutazioni dello show medico lasciavano un po’ a desiderare. Ma in realtà lo è Una lotta per i diritti di trasmissione portò quasi alla caduta della rivista.

Informazioni confermate da Michelle Sims per il podcast TV di intrattenimento Ombre e luci. “Penso che questo sia successo spesso anche a un livello non al nostro livello, visto che eravamo così Una vittima collaterale della guerra tra TF1 e France Télévisions.” In realtà, Rivista sulla salute È prodotto da 17 Juin Media di Newen France, la filiale di TF1. Pertanto, France Télévisions paga da 5 anni i suoi concorrenti per il diritto di trasmettere il programma.

Alla fine è stato raggiunto un accordo

Finalmente, e molto fortunatamente, France Télévisions ha revocato la decisione di interrompere la trasmissione quotidiana di France 5. Rivista sulla salute Firmerà il suo ritorno per un’ulteriore stagione all’inizio dell’anno scolastico con Jimmy Muhammad e altri ospitando Marina Carrier Dancos. “Ci sono molte cose che ce l’hanno fatta Rivista sulla salute ho continuato. “Penso che le mie invettive, le pressioni che abbiamo organizzato con Marina, le persone che abbiamo incontrato e le petizioni della comunità medica per salvare la rivista debbano essere intervenute.”Apprezzata Michelle Sims. “Penso che i leader delle due società abbiano parlato tra loro e alla fine siano arrivati ​​ad un accordo per assicurartene Rivista sulla salute Può continuare. Il piano sociale è partito e per la redazione è stata una montagna russa“.

Sebbene non sia più coinvolto, il famoso medico è sollevato da questa decisione: “Siamo felici non solo di aver salvato la redazione, ma anche di tenere un incontro quotidiano sulla salute nel servizio pubblico! Ecco perché abbiamo combattuto con Marina per salvare nostra figlia. Abbiamo iniziato con sette minuti al lancio e oggi siamo arrivati ​​a un’ora e mezza di streaming con una rivista di riferimento“Esulta. Spero che duri!”