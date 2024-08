La BMW è preoccupata per il divieto delle auto termiche in Europa

La BMW chiede maggiori sussidi per i carburanti sintetici per prolungare la vita dei motori a combustione e ridurre le emissioni di CO2.

Il capo della BMW è preoccupato per un divieto generale delle auto a benzina e diesel in Europa nei prossimi anni.

Sappiamo che l’Unione Europea vuole vietare la vendita di auto termiche e alla BMW questo non piace.

La BMW è molto preoccupata

In realtà, Dal 2035Sarà severamente vietata la commercializzazione di auto nuove dotate di motore a benzina o diesel, poiché saranno consentite solo auto elettriche. Tuttavia, esiste ancora una piccola eccezione per i veicoli a carburante sintetico. La vendita di quest’ultimo, infatti, sarà comunque autorizzata da Bruxelles dopo la data annunciata. La misura è stata annunciata dopo che alcuni stati hanno esercitato pressioni sui legislatori per allentare le restrizioni iniziali. L’obiettivo: prolungare la vita dei motori a combustione interna consentendo l’uso del carburante elettronico, ma neanche tutto è roseo, anzi, il presidente della BMW Oliver Zipse ha espresso alcune riserve sulle conseguenze di questa misura e, secondo lui, anche se la vendita di auto alimentate a energia elettrica dopo il 2035, ciò potrebbe portare a un divieto dei veicoli con motore a combustione.

Preoccupazioni legittime

Questo è soprattutto perché Questa alternativa è molto costosa Non supportato dall’Europa. Quest’ultimo sottolinea che “molti indicatori suggeriscono che la Commissione europea sta cercando di trovare una falsa soluzione per allentare il divieto sui motori a combustione semplicemente aprendo apparentemente ai biocarburanti, se però non fa nulla per accelerare l’emergere di carburanti a basse emissioni di CO2 e renderne possibile l’uso, sarebbe un divieto deliberato dei motori a combustione mediante back-end Per il direttore della BMW, i motori a combustione interna hanno ancora un ruolo da svolgere, soprattutto nelle regioni in cui le infrastrutture di ricarica elettrica sono inadeguate o inesistenti Inoltre, i carburanti sintetici possono prolungare la vita dei motori contribuendo nel contempo a ridurre le emissioni di anidride carbonica, afferma che l’Europa dovrebbe continuare a incoraggiare i carburanti puliti, come l’E25 e l’HVO100.

Ma per ora Bruxelles non sembra pensarci.