Economia di guerra inflazionistica

La percentuale è stata rialzata più volte tra l’estate e la fine del 2023, arrivando al 16%. L’inflazione legata al rublo debole e le ingenti spese del governo federale nel settore della difesa influiscono sul potere d’acquisto dei russi. Giovedì il Cremlino ha dichiarato di essere preoccupato per l’accelerazione dell’inflazione.

Venerdì anche il capo della Banca centrale russa, Elvira Nabiullina, ha espresso la sua preoccupazione per le crescenti difficoltà incontrate dalle aziende russe nell’effettuare pagamenti all’estero, a causa delle sanzioni occidentali. Queste difficoltà potrebbero portare ad un aumento dei prezzi dei beni importati, con conseguente aumento dell’inflazione.

Obiettivo superato il 4%

Secondo l’agenzia nazionale di statistica Rosstat, l’inflazione annua in Russia ha raggiunto l’8,59% a giugno su base annua, rispetto all’8,3% di maggio, il livello più alto da febbraio 2023.

Esplosione di sedi pubbliche, notifiche di ordini nel complesso dell’industria militare per espandere l’esercito in Ucraina e importanti esportazioni di primari, soldati e familiari, più voci nel ciclo salariale e partenze di maneggio in aumento.

Allo stesso tempo, la carenza di manodopera in molti settori, legata alla partenza di uomini al fronte e all’esilio all’estero di centinaia di migliaia per sfuggire alla mobilitazione, ha alimentato questa spirale.