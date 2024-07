Kim Kardashian ha pubblicato le foto del “matrimonio del secolo”, stimato in circa 300 milioni di euro

“Kim e Khloe invadono l’India.” Le sorelle Kardashian sono tra i vip accorsi nella città indiana di Mumbai per partecipare all’eventoGrande unione tra Radhika Merchant e Anant AmbanIo, il figlio dell’undicesima persona più ricca del mondo.

Priyanka Chopra e Kim Kardashian…gli ospiti illustri del “matrimonio del secolo” a Bombay

Priyanka Chopra e Nick Jonasleggenda del wrestling John CenaProgettato per le stelle Legge Rochécapo del calcio Gianni Infantinoex primo ministro britannico Tony Blair, Nicky Hilton…Questi sono alcuni dei personaggi invitati a quello che viene facilmente descritto come il “matrimonio del secolo”. IL kardashian ont Ha giocato al meglio della partita indossando sari di paillettes e lehenga dai colori vivaci durante tre giorni di festeggiamenti straordinari, dal Palazzo Taj Mahal al Jio World Congress. Lex D Kanye West Ha condiviso molte foto sul suo account Instagram personale.

Come ha sottolineato 20 minutiIl motivo di questo matrimonio Critica forte In India, un paese con una sorprendente disuguaglianza. “L’ex ministro dell’Economia e membro del Partito comunista indiano ha considerato questo matrimonio, stimato in 293 milioni di euro, una questione oscena in un Paese dove lo stipendio mensile del 90% delle famiglie è inferiore a 1.100 euro. Leggiamo sul sito. Come promemoria, l’uomo d’affari Mukesh AmbaniIl padre dello sposo aveva già pagato 100 milioni di dollari Per partecipare al matrimonio di sua figlia nel 2018.