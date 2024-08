Kevin Feige ha perso il diritto di utilizzare questi tre cattivi nel MCU

I fan sanno che un buon supereroe deve averne uno Avversari al suo livello. Esempi evidenti di ciò includono Thanos, Magneto e persino Norman Osborn. E se c’è un vigilante noto per la sua impressionante galleria di avversari, quello è Spider-Man! Tuttavia, con l’arrivo di Kraven il Cacciatore, Kevin Feige ha perso il diritto di usarne 3 nel MCU…una perdita per Peter Parker.

L’MCU può dire addio a quelli I cattivi /ragazze

Tendiamo a dimenticarlo, ma c’è stato un tempo in cui i Marvel Studios non erano popolari e non avevano soldi (sì sì). In quel tempo lontano, Hanno venduto i diritti su diversi personaggi specifici Per concorrenti in grado di incassare grossi assegni, ed è così che Spider-Man e il suo universo esteso sono stati venduti a Sony. Questo è quello che sembra essere oggi un Una piccola cifra, ovvero 5 milioni di dollari. Successivamente, con l’avvento del MCU, la Maison des Idées propose un accordo a Sony per poterlo presentare Peter Parker ne I Vendicatori. Tuttavia, Sony mantiene i diritti di distribuzione dei film spin-off di Spider-Verse: Venom, Morbius, Madame Web, Kraven il cacciatore…Tutto è perfetto Senza l’aiuto creativo della Marvel.

Kraven ha Rhino, Calypso e Chameleon. Ogni volta che Sony usa un cattivo, impedisce ai Marvel Studios di usarlo, il che significa che non rimangono molti cattivi che Spider-Man dovrà affrontare nell’MCU. 14 agosto 2024

È proprio l’espansione di questo universo dedicato ai nemici e compagni di Spider-Man a porre problemi a Kevin Feige. Il grande capo dei Marvel Studios Non ha diritti su questi cattivi Non possono essere utilizzati all’interno dell’MCU. È così che fanno i tre cattivi del cast Kraven il cacciatoreE lo è Rinoceronte, Calipso e Camaleontesono ora intoccabili per l’MCU (almeno in teoria), ha osservatoDall’interno Daniel Richtman su X.

