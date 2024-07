Kate Middleton ha ricevuto una standing ovation a Wimbledon sotto gli occhi stupiti di Charlotte (video)

Kensington Palace ha annunciato che Kate Middleton ha deciso di partecipare alla finale del singolare maschile di Wimbledon. Domenica 14 luglio 2024 è arrivata in abito viola (della marca Safiya) sul campo principale per assistere alla partita tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic, con la sorella Pippa Middleton e la figlia Charlotte . E non è passato inosservato.

Quando Kate Middleton ha preso posto in prima fila alla Royal Gallery, il pubblico si è alzato in piedi in una standing ovation per la principessa. Era visibilmente commossa e ha salutato i presenti sotto gli occhi stupiti della figlia Charlotte. Questa è la seconda apparizione pubblica di Kate Middleton da quando ha annunciato la sua diagnosi di cancro: un mese fa, sabato 15 giugno, ha partecipato alla parata per il compleanno di Re Carlo III.

A causa della sua passione per il tennis, Kate Middleton manca raramente al torneo inglese, soprattutto perché è definita la madrina dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Wimbledon, che organizza il torneo di Elisabetta II nel 2016. La scelta è tra il calcio e tennis. Ha preferito recarsi in Germania per assistere alla finale dell’Europeo 2024, tra Inghilterra e Spagna, domenica 14 luglio a Berlino.