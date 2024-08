Kamala Harris Bilanciamento: tra la campagna presidenziale e la crisi di Gaza

In un contesto politico teso, segnato dalle ripercussioni del conflitto di Gaza e da un’intensa campagna presidenziale, la vicepresidente americana Kamala Harris si trova in una posizione delicata, poiché oscilla tra le aspettative di diversi gruppi di elettori e la linea ufficiale di Biden. amministrazione.

Fotografia: Susan Walsh/Associated Press

Incontro intermittente, risposta diretta

Durante una manifestazione elettorale a Glendale, in Arizona, Kamala Harris ha affrontato manifestanti filo-palestinesi che hanno boicottato il suo discorso. Di fronte a questa interruzione, la seconda in una settimana, Harris ha scelto di rispondere direttamente, dimostrando la sua capacità di gestire la pressione e affrontare questioni delicate nel bel mezzo della campagna elettorale. “Ascolta un momento”, ha detto, aspettando che la folla si calmasse. “Siamo tutti qui insieme… perché amiamo il nostro Paese. Siamo qui per difendere la nostra democrazia, e questo significa rispettare le voci che sentiamo”.

Rinnovando l’appello per un cessate il fuoco

Harris ha colto l’occasione e ha ribadito la sua posizione sul conflitto di Gaza: “Ho messo in chiaro che è ora di raggiungere un cessate il fuoco e raggiungere un accordo sugli ostaggi”, ha sottolineato con convinzione. La vicepresidente ha sottolineato che lei e il presidente Biden stanno lavorando “giorno e notte, ogni giorno, per raggiungere un accordo di cessate il fuoco e riportare a casa gli ostaggi”, una dichiarazione accolta con entusiastici applausi dall’assemblea.

Campagna sotto tensione

Questa interruzione non è un incidente isolato. All’inizio della settimana, a Detroit, Harris si è confrontato con i manifestanti filo-palestinesi. La sua risposta, chiedendo al gruppo di calmarsi se non volevano vedere la vittoria di Donald Trump, ha suscitato reazioni contrastanti. Questi eventi evidenziano le sfide che il team elettorale di Harris deve affrontare nell’affrontare le diverse sensibilità degli elettori democratici, in particolare per quanto riguarda la questione del conflitto israelo-palestinese.

Biglietto presidenziale sofisticato

La recente nomina del governatore del Minnesota Tim Walz come vicepresidente di Harris indica una strategia volta a riconquistare i voti del Midwest. Questa scelta arriva dopo un’intensa campagna dell’ala sinistra del Partito Democratico contro la scelta del governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, un ebreo centrista noto per le sue posizioni filo-israeliane. Il team elettorale di Harris ha respinto con forza le accuse secondo cui lei si sarebbe piegata alle pressioni della sinistra, definendo le accuse “ridicole e offensive”.

Una posizione precisa sulla questione Gaza

Sembrava che la posizione di Harris sul conflitto a Gaza a volte differisse dalla posizione del presidente Biden. Dopo l’incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca, Harris ha affermato che “non resterà in silenzio” di fronte alla sofferenza palestinese, scatenando le critiche dei funzionari israeliani che l’hanno accusata di incoraggiare Hamas. Più recentemente, la squadra di Harris è stata costretta a smentire le voci secondo cui lei avrebbe accettato di discutere un embargo sulle armi contro Israele. Phil Gordon, il suo consigliere per la sicurezza nazionale, ha spiegato la posizione del vicepresidente: “Kamala Harris è stata chiara: garantirà sempre che Israele sia in grado di difendersi dall’Iran e che i gruppi terroristici sostenuti dall’Iran non sostengano un embargo sulle armi contro Israele.