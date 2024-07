Jonas Vingegaard dopo la 17a tappa del Tour de France: “Pensavo che Tadeg avrebbe tappato il buco su Remco”

Visma è abituato alle grandi manovre militari. Lease a Bike sembra aver svelato la mappa del piano di battaglia mercoledì poco dopo aver lasciato Saint-Paul-Trois-Châteaux. Con quattro uomini in testa alla corsa (Pinot, Van Aart, Laporte e Limmen), pensavamo che le forze di Jonas Vengegaard si fossero lanciate in un’importante operazione strategica che alla fine si è trasformata in un salvataggio di emergenza per il danese.

Distrutto dall'attacco di Pogacar sulle pendici finali del Col du Noyer e poi lasciato indietro da Remco Evenepoel dopo l'attacco del belga sulla salita finale verso il SuperDévoluy, il giocatore con la maglia a punti deve la sua salvezza solo al sostegno dei compagni. "Tadej ha approfittato dell'accelerazione del Lidl-Trek a Noce e poi ha lanciato lui stesso l'attacco, ha commentato Vengegard. Si comporta spesso in questo modo. Fortunatamente sono riuscito a catturare Kristoff (nessun porto) Il che mi ha aiutato molto nell'atterraggio per colmare il divario. Quando Remco ha iniziato ad attaccare, pensavo che Tadej avrebbe chiuso il buco ma è rimasto sulla mia ruota. Questo è il posto giusto (Van Aert) E questo (maschio) Mi hanno preso alle calcagna. Non ho avuto la mia giornata migliore nel Tour, ma se questa è la mia giornata senza di lui, sono felice… sento che la mia forma è ancora buona, ma il corso della giornata è stato molto esplosivo. "Sarà diverso nei prossimi giorni." Sembra anche che il soccorritore del compagno di naufragio, Tiesj Benoot, rimanga ottimista per il resto del tour. "Stiamo correndo per vincere il round, anche se sappiamo che sarà molto difficile!licenziarono gli abitanti di Gand. Quando mi sono ritrovato in testa alla corsa con solo altri tre corridori, il primo obiettivo era provare a vincere la tappa, ma ho capito, quando si è unito ad un gruppo di altri quaranta giovani, che sarebbe stato molto complicato. . Non importava perché, come gli altri compagni di squadra davanti, avrei potuto sostenere Jonas nel finale. Questo ci ha permesso di colmare il divario tra Evenpoel e Pogacar ma speriamo che questo surplus ci aiuti a raggiungere un altro obiettivo nei prossimi giorni…"