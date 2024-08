Joe Biden ammette di essersi arreso sotto la pressione del suo campo democratico

L’ex leader del Partito Democratico Nancy Pelosi, così come l’ex presidente Barack Obama, hanno assicurato a Joe Biden che non guiderà il suo partito “Sulla strada della vittoria”.

Questa è la prima volta: Joe Biden ha ammesso, in un’intervista trasmessa domenica, di aver abbandonato il suo mandato finale sotto la pressione del suo campo democratico, a causa della sua età avanzata e di fronte alle sfide. “rischio” Per la vittoria di Donald Trump.

Il presidente degli Stati Uniti, che ha abbandonato la corsa per la Casa Bianca il 21 luglio, ha spiegato alla CBS che i parlamentari democratici hanno espresso serie preoccupazioni circa le loro possibilità di rielezione durante le elezioni legislative parziali che si terranno lo stesso giorno. Come le elezioni presidenziali del 5 novembre. “Un certo numero di miei colleghi democratici alla Camera e al Senato pensavano che li avrei feriti”.Lo ha ammesso, riferendosi solo a Nancy Pelosi.

L’influente ex leader democratico alla Camera dei Rappresentanti ha ammesso la settimana scorsa di aver avvertito che la campagna di Biden, 81 anni, non avrebbe portato… “Non sulla strada della vittoria”. Per tre settimane, la stampa americana ha affermato che la Pelosi, che non ha mai sostenuto Joe Biden per un mandato definitivo, e l’ex presidente Barack Obama, hanno fatto pressioni sull’inquilino della Casa Bianca affinché si arrendesse.

“Preoccupato”

COSÌ, “Ero preoccupato che se fossi rimasto in gara me lo avresti semplicemente chiesto.”Ha risposto il corrispondente della CBS, che qualche giorno fa ha condotto questa breve intervista alla Casa Bianca.

Joe Biden è chiaramente più in forma rispetto al disastroso dibattito del 27 giugno in diretta sulla CNN contro l’ex presidente e nuovo candidato repubblicano Donald Trump, 78 anni, e ha anche ammesso a malincuore che la sua età ha avuto un’influenza nella sua decisione di ritirarsi. . “Non riesco quasi a capire quanti anni ho (…) Faccio fatica a togliermelo dalla bocca.”ha ammesso l’ottuagenario, che è sempre più alla ricerca di parole e la cui espressione orale a volte è difficile da comprendere con una voce debole e rauca.

Tuttavia, ha confermato di non averlo fatto “Nessun problema serio” Salute La sera di questo disastroso dibattito contro Donald Trump, era… “Davvero, davvero, in una brutta giornata (…) perché sono malato.”. Dopo il suo ritiro, Biden ha immediatamente sostenuto la sua compagna di corsa, Kamala Harris, 59 anni. Proprio durante la campagna elettorale, l’ex procuratore generale e senatore della California, una donna nera di origini giamaicane e indiane, sarà sicuramente nominata dalla convention democratica che si terrà a Chicago dal 19 al 22 agosto, insieme al suo compagno di corsa, il governatore del Minnesota . Tim Mura.

“Dovere verso il Paese”

“Ho l’obbligo nei confronti del Paese di fare la cosa più importante che possiamo: dobbiamo, dobbiamo sconfiggere Trump”.Joe Biden ha insistito, promettendo di fare campagna elettorale con il Partito Repubblicano “biglietto” Harris/Wales, che ha slancio all’interno del partito e tra gli elettori democratici.

I sondaggi d’opinione pubblicati sabato mostrano che Kamala Harris ha avuto la meglio su Donald Trump in tre stati chiave che potrebbero determinare il destino delle elezioni, invertendo la tendenza degli ultimi mesi e in un momento in cui la campagna repubblicana è in declino. Perché per Joe Biden, lo stesso vale per il suo rivale Donald Trump, che in un decennio ha messo sottosopra la democrazia americana “Una vera minaccia per la sicurezza dell’America” Se tornerà alla Casa Bianca il 20 gennaio 2025.

“La questione cruciale per me resta – e non è uno scherzo – preservare la democrazia”.ha attaccato questo veterano della politica con 50 anni di esperienza, che nel 2020 si è presentato contro l’allora presidente Trump proprio perché, secondo lui, la democrazia era… “una classe”.