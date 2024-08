Notizie JVTech Jeff Bezos ha acquistato un nuovo jet privato e ha effettuato 28 viaggi. Ha già inquinato l’equivalente di una persona in 17 anni

Il fondatore di Amazon ha acquistato un nuovo jet privato. Il suo prezzo: 80 milioni di dollari. In servizio da poco più di un mese, ha già inquinato una persona in 17 anni.

Il nuovo gioco sporco di Jeff Bezos

Mentre molti lavoratori del settore tecnologico sono impegnati nella transizione verde, Jeff Bezos ha scelto di godersi un nuovo jet privato, Mezzi di trasporto particolarmente inquinati. IL Gulfstream G700 Il veicolo, del valore di circa 80 milioni di dollari, è entrato nella flotta di Bezos il 10 luglio. Questa scelta solleva interrogativi sull’impegno ambientale del miliardario, in un momento in cui le questioni climatiche stanno diventando sempre più urgenti. Alcuni osservatori vedono ciò in contraddizione con la retorica sempre più frequente a favore della sostenibilità nel mondo degli affari.

Il Gulfstream G700 ha ricevuto la certificazione FAA nel marzo 2024, consentendo ai passeggeri di consegnarlo e utilizzarlo dopo nove mesi di elaborazione. Qatar Airways è stata la prima a ricevere due aerei G700 per il suo servizio Qatar Business Class. Elon Musk, che ne ha ordinato uno, deve ancora assemblare il suo dispositivo.

Rolls Royce des Aires

Spesso definita la “Rolls-Royce dell’aria”, la Gulfstream G700 è all’altezza del suo nome. Dotato di potenti motori Rolls-Royce Pearl 700, questo business jet a lunghissimo raggio offre un’autonomia eccezionale fino a 14.353 chilometri.Permettere a Jeff Bezos di collegare destinazioni non-stop come Miami e Tokyo. Il suo interno può essere personalizzato a piacere. Può ospitare fino a 19 passeggeri in cinque cabine separate Ha due servizi igienici. Questa configurazione modulare permette di trasformare l’aereo in una vera e propria oasi dell’aviazione, con aree relax, lounge e sale riunioni.

Fonte immagine: Gulfstream Aerospace

Il Bezos G700, registrato come N11AF, è stato messo in servizio nel luglio 2024 e ha già effettuato diversi voli. Sebbene il miliardario abbia cercato di mantenere segreta la sua identità avvalendosi di una società di gestione di aerei, è stato avvistato a Ibiza, dove si è imbarcato sul suo yacht di lusso. Le Coro .

Enorme impatto ambientale

Ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione sul nuovo jet privato di Jeff Bezos non è stato il prezzo o l’attrezzatura della struttura. NO, L’aspetto più sorprendente di questi primi giorni di funzionamento del Bezos G700 è senza dubbio il suo impatto in termini di emissioni di carbonio..