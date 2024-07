Questa è una notizia molto triste: Jean-François Servais, portavoce dello Sporting Charleroi, è morto sabato 13 luglio 2024. È caduto in coma dopo un grave incidente stradale avvenuto domenica 7 luglio 2024. Il 51enne il vecchio alla fine morì a causa delle ferite riportate. Figura molto nota nel mondo Carroll, è stato giornalista sportivo per La Nouvelle Gazette ma anche portavoce dello Sporting Charleroi e allenatore del Gosselies Football Club. È stato anche giornalista per la stazione radiofonica lussemburghese l’Essentiel Radio. Ha 51 anni e ha ospitato molte feste come DJ.

“Ciao a tutti. È con grande dolore che vi annuncio che il mio fratellino Servizio Jean-François Siamo partiti per raggiungere nostra madre e nostro padre in paradiso. Le cose sono peggiorate durante la notte e lui era cerebralmente morto già dalla tarda mattinata. Se n’è andato circondato dalla sua famiglia alle 17:28 di un tristissimo 13 luglio. Sono distrutto ma rimarrò forte a causa della persona che ho amato così tanto. Una parte di me è morta con lui. Per tutta la mia infanzia mi sono occupata di cambiargli i pannolini, considerando i 12 anni di differenza tra noi. Ti amerò per sempre, fratellino!”