Italy Wonderland entra nelle scuole italiane

Italia Paese delle Meraviglie È uscito un videogioco? Quest’estate A partire dal Fornaceina Destinato a raccontare la bellezza e il patrimonio del nostro Paese in 11 lingue diverse in modo interattivo e divertente. Puoi scaricarlo gratuitamente sui seguenti siti Android e Mela.

Italia. Land of Wonders è ora disponibile nelle scuole italiane di tutto il mondo grazie alla pagina di sovvenzione html ad accesso aperto, che mostra tutti i contenuti dei videogiochi in chiaro per insegnanti e studenti.. Grazie a questo strumento, gli insegnanti utilizzeranno il gioco per imparare la lingua italiana.

Nasce anche La Furnaceina. Un concorso nelle scuole italiane all’esteroL’obiettivo del concorso è quello di ispirare nuove idee riguardo alle possibilità di utilizzo dei videogiochi nelle attività didattiche. Le attività più creative legate ai videogiochi realizzate dalla rete delle scuole italiane all’estero, Verrà annunciato sul portale italiano.Uno strumento digitale innovativo sviluppato da Furnessina per promuovere la lingua, la cultura e la creatività italiana nel mondo.

Cento livelli diversi da superareNella classica meccanica dei “puzzle games”, il remake in 3D per un emozionante viaggio tra le tappe con le bellezze dello stivale. Il giocatore si inserisce nella storia venendo in soccorso RadiazioneElio è il vecchio guardiano del faro che fa rotolare il sole sull’Italia all’inizio della partita facendo funzionare il faro ogni mattina. Mentre il sole continua a rotolare sulle torte di campana, il giocatore deve riprendersi In giro per l’Italia 20 scintille (una ogni 20 regioni italiane) faranno risplendere ogni giorno le nostre meraviglie. Un viaggio nel patrimonio culturale italiano che unisce arte, design, cibo, natura e spettacolo.

Pensata per chi già conosce l’Italia, ma soprattutto per chi vuole scoprirla, Italia Terre de Merwheels è anche una guida di viaggio, grazie a oltre 600 libri ricchi di storie, notizie e interessi raccolti in un unico album. Con musiche originali, ispirate ai migliori classici della musica italiana, con colonne sonore popolari dal melodramma al barocco.

Il gioco ha già registrato di più 100.000 download in tutto il mondo E Apple ha scelto uno dei migliori videogiochi attualmente disponibili.