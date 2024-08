iPhone: tutto ciò che cambierà per gli utenti

iOS 18 verrà rilasciato tra circa un mese, ma Apple continua a migliorare il proprio sistema operativo con una versione beta finale. Da parte sua, iOS 18.1, che prenderà in carico, continua la fase di sviluppo.

Nel giro di poche ore Apple ha rilasciato quella che dovrebbe essere l’ultima beta di iOS 18 prima del rilascio ufficiale, la sesta per l’esattezza, nonché la seconda beta di iOS 18.1. Due aggiornamenti importanti, poiché l’aggiornamento iOS 18 mostra come sarà il sistema operativo iPhone quando verrà rilasciato a fine settembre. Da parte sua, iOS 18.1 è ancora in fase di sviluppo e non dovrebbe essere rilasciato ufficialmente prima di ottobre o addirittura novembre.

Novità per iOS 18 beta 6

Nuova visualizzazione degli album nelle foto

L’ultima beta di iOS 18 non offre nulla di veramente nuovo o dirompente, ad eccezione di una nuova visualizzazione degli album fotografici nell’app con lo stesso nome. Una schermata più chiara e intuitiva, come puoi vedere di seguito.

Nuove funzionalità specifiche per iOS 18.1 beta 1

Safari integra il controllo delle distrazioni

Nascondi elementi imbarazzato” È una delle principali funzionalità annunciate con iOS 18 al WWDC lo scorso giugno. Nominato Controllo della distrazione In inglese, ha fatto arrabbiare particolarmente i media all’inizio del mese, perché permette di eliminare qualsiasi elemento fastidioso da una pagina Internet, compresa… la pubblicità. Pertanto ciò potrebbe causare una grave carenza per sviluppatori e siti Web.

Non importa, è già disponibile da iOS 18 beta 5 Controllo della distrazione Ci sta di nuovo. Fai clic su Strumenti Safari in alto a destra, quindi seleziona Nascondi gli oggetti che distraggono. Seleziona quindi l’oggetto che desideri rimuovere e lo vedrai scomparire come il potere di Thanos.

Modifiche profonde all’app Foto

L’app per foto carosello è stata a lungo criticata. Apple sembra aver ascoltato le lamentele degli utenti. D’altra parte, nella parte inferiore dell’applicazione è apparso un pulsante chiamato Personalizza e riorganizzaconsentendo di modificare la visualizzazione dell’applicazione.

Nuove lingue basate sull’intelligenza di Apple

Apple Intelligence, la nuova intelligenza artificiale, non è ancora disponibile in Europa Prodotto in Applecontinua ad essere rilasciato al pubblico di lingua inglese. Precedentemente disponibile per i clienti negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Australia, l’intelligenza artificiale è ora disponibile in Canada, Singapore, Irlanda, Nuova Zelanda, Sud Africa e India.

Nuove funzionalità condivise in entrambe le versioni beta

Pulsante Bluetooth per centro di controllo

Il Centro di controllo dell’iPhone è ora completamente personalizzabile con numerosi widget e pulsanti e dispone di un pulsante Bluetooth autonomo, che (dis)attiva la connessione quando viene premuto e consente un accesso più rapido alle fonti connesse.

Modalità oscura migliorata

La modalità oscura per le icone delle app, introdotta con iOS 18, in precedenza interessava solo le icone nella schermata principale. Quando siamo passati all’area notifiche, sono rimasti in modalità Cancella. Ora appare buio ovunque.

Nuova scheda in Apple Music

Nuova scheda intitolata Cosa c’è di nuovoviene visualizzato nella parte inferiore dell’app Apple Music. Elenca tutti i nuovi brani pubblicati di recente, nonché le playlist e gli album recenti.

