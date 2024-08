iPhone: cosa cambia con l’ultimo aggiornamento

La beta di iOS18 continua ad espandersi con nuove funzionalità che danno un’idea di cosa ci aspetta quando il sistema operativo verrà finalmente rilasciato, che dovrebbe essere il mese prossimo.

A settembre verrà rilasciato iOS18. A quanto pare, a circa un mese dal rilascio ufficiale, la quinta beta di iOS 18 offre l’ultima rivelazione delle novità attese con il sistema operativo definitivo del marchio Apple.

Una caratteristica che spaventa gli inserzionisti

Safari si doterà di una sorta di blocco pubblicitario definitivo che sicuramente non soddisferà i gusti di tutti: one-click, pop-up, annunci, banner, video automatici, ecc. Scomparirà. Cosa dimenticare di Google Chrome?

Niente più modalità oscura

Le icone della modalità oscura ora saranno visibili con questo design nella casella di ricerca. Anche un’opportunità per il brand di ridisegnare alcune icone per renderle più “oscure”.

Ritorna alla modalità normale dell’app Foto

Con iOS 18.5, Apple sembra abbandonare il cambiamento che ha suscitato tanto hype, e non in meglio: non ci sarà più il carosello in home page, perché ritenuto confuso e ripetitivo dagli utenti. Ma questo non significa che Apple Foto riacquisterà completamente l’aspetto precedente, ma dovresti trovare qualcosa di più leggibile con un design a griglia che integrerà facilmente gli album…

