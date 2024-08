iOS 18: come condividere la password Wi-Fi su iPhone utilizzando il codice QR

Da diversi anni Android consente di condividere una rete Wi-Fi utilizzando un codice QR. Questo è ora possibile su iOS, grazie alla nuova app Passwords integrata.

Una delle grandi novità di iOS 18 è l’introduzione dell’app Passwords. Questa applicazione sostituisce il gestore integrato nelle impostazioni dell’iPhone, raccoglie non solo gli ID salvati in Safari, ma anche le chiavi di accesso, gli avvisi di sicurezza, le reti Wi-Fi salvate e le relative password.

Quando ci sono persone in casa, è molto probabile che ti venga chiesta la password Wi-Fi. In passato, dovevi fornire la password alla persona che doveva copiarla sul proprio telefono. Su Android esiste da diversi anni la funzione di condivisione di un codice QR che verrà scansionato e registrerà automaticamente la rete Wi-Fi e la password.

Su iPhone, questa tecnologia era più laboriosa. Dovevi andare all’elenco delle reti registrate, andare nelle tue informazioni per rivelare la password e condividerla con chi era interessato. Se è ancora rilevante, iOS 18 rende le cose molto più semplici, come Android, utilizzando un codice QR da condividere con gli amici.

Per rilevare questo codice QR, la procedura non potrebbe essere più semplice. Vai alla nuova app Password rilasciata con iOS 18. Quindi apri la sezione WifiDove troverai tutte le reti a cui ti sei connesso utilizzando la password. In questo modo la rete verrà salvata lì con la sua password in modo che tu possa connetterti automaticamente ad essa quando accederai nuovamente.

Quindi scegli la rete con cui desideri condividere la connessione. Una volta entrato nella pagina di questa rete, troverai un pulsante Mostra il codice QR della rete.

