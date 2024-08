Insieme all’annuncio della nuova serie Xbox

Durante la Gamescom, Microsoft ha mostrato di voler continuare i suoi sforzi per rendere i videogiochi accessibili a tutti, annunciando diverse novità.

Xbox: forte impegno per l’accessibilità

Questo mercoledì, Rivelate Microsoft e Xbox Diverse nuove console progettate per aiutare più persone a scoprire il divertimento dei videogiochi. Uno dei primi prodotti introdotti è stato… Joystick adattivo Xbox . Progettato per persone con mobilità ridotta, Questo joystick offre quattro pulsanti assegnabili nella parte anteriore, una levetta analogica standard e altri due pulsanti bumper e trigger assegnabili.. Può essere collegato direttamente a una console Xbox o a un controller Xbox Adaptive. Da quello che sappiamo, Dovrebbe essere disponibile all’inizio del 2025 al prezzo di 30 dollari.

Credito immagine: Xbox

Anche Microsoft ha approfittato della Gamescom per annunciarne la disponibilità File stampabili in 3D Per tappi per stick analogici, progettati per coloro che hanno difficoltà a impugnare lo stick Xbox standard. Questi adattatori sono disponibili in varie forme, tra cui piastra, cupola, stelo stretto, “Attrae”corpo sferico E una base dedicata per aggiungere materiali come argilla o plastica modellabile. Per chi fosse interessato e avesse a disposizione una stampante 3D, I file sono disponibili gratuitamente su Xbox Design Lab.

Partenariati per una maggiore accessibilità

In collaborazione con 8BitDo, Microsoft ha lanciato anche Lite SE. Questo controller compatto presenta tutti i pulsanti situati sulla sua superficie superioreche può essere particolarmente conveniente per alcune persone. Dispone di pulsanti a bassa impedenza e levette analogiche con effetto Hall “Molto sensibile”. IL 8Bitdo Lite SE Disponibile oggi per $ 60.

Fonte immagine: 8BitDo

Finalmente, Controller ByoWave Proteus presentato all’inizio di quest’anno in occasione della Giornata mondiale della sensibilizzazione sull’accessibilità, è ora disponibile su ordinazione. Questo controller innovativo e modulare offre oltre 100 milioni di combinazioni possibili per adattarsi alle tue esigenze. Proteus è disponibile per $ 299 negli Stati Uniti, Europa, Regno Unito e Canada.

Con questi nuovi prodotti, Microsoft dimostra ancora una volta il suo impegno nel rendere i videogiochi accessibili a più persone. Offrendo opzioni convenienti e personalizzabili, l’azienda consente a più giocatori di godersi l’esperienza di gioco senza sentirsi limitati dalle proprie capacità fisiche. Ricordiamo inoltre che durante la Gamescom, Microsoft ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova serie Xbox.