Insieme agli Stati Uniti e alla Cina, un paese europeo è in lizza per una posizione di leadership nel mercato dell’intelligenza artificiale

L’Europa sul podio

Lo studio ZeroBounce ha classificato i 10 paesi più avanzati in termini di intelligenza artificiale. Lo studio analizza gli investimenti privati ​​effettuati negli ultimi dieci anni, il numero di startup legate all’intelligenza artificiale e i criteri relativi alla forza lavoro come il tasso di professionisti dell’intelligenza artificiale e le relative offerte di lavoro. I dati per lo studio sono stati raccolti dai report Statista, GlobalData e Visual Capitalist.

Pertanto gli Stati Uniti, dove negli ultimi dieci anni sono state create 5.500 startup basate sull’intelligenza artificiale, sono considerati leader in questo campo. Si prevede che quest’anno negli Stati Uniti ci saranno 71.000 posti di lavoro vacanti legati all’intelligenza artificiale. Si tratta di una cifra significativamente superiore rispetto alle 56.332 offerte di lavoro combinate provenienti dagli altri nove paesi presi in esame dallo studio.

Verso una posizione di monopolio nel mercato europeo dell’IA?

La Cina, che è al secondo posto in questa classifica, sembra fare i progressi più rapidi nel campo dell’intelligenza artificiale. Il Paese ha investito 103,5 miliardi di dollari, tre volte meno degli Stati Uniti, ma ha posti di lavoro più specializzati in questo settore: lo 0,64% di tutti i lavoratori cinesi.

Il paese terzo che investe maggiormente nell’intelligenza artificiale è il paese europeo (geograficamente). Questo è il Regno Unito, dove negli ultimi dieci anni gli investimenti privati ​​nell’intelligenza artificiale hanno raggiunto i 22,2 miliardi di dollari. Il Regno Unito è seguito da Israele, che ha speso complessivamente 2,83 miliardi di dollari in innovazioni legate all’intelligenza artificiale. In Israele sono state fondate 442 startup legate all’intelligenza artificiale, circa 300 in meno rispetto al Regno Unito. Tuttavia, il Paese ha la più alta concentrazione di talenti nel campo dell’intelligenza artificiale rispetto all’intera forza lavoro, pari all’1,13%. Questi numeri fanno un’osservazione cruda: “Le opportunità di lavoro legate all’intelligenza artificiale continueranno a crescere in tutti i paesi man mano che la tecnologia diventa sempre più integrata nel mondo degli affari e della società”. Conclude ZeroBounce.

“Se non sei dalla parte di Israele, il mio lavoro non è il posto adatto a te”.

I primi 10 paesi al mondo in termini di investimenti privati ​​effettuati negli ultimi dieci anni nel campo dell’intelligenza artificiale: