Insegnante di matematica in prigione per aver fatto sesso con due studenti delle scuole superiori

Une enseignante britannique, qui a eu des relations sexuelles avec deux de ses élèves adolescents et est tombée enceinte a été condamnée jeudi à six ans et demi de prison par un tribunal de Manchester (nord-ouest de l’Angleterre). Ces lycéens étaient tous deux âgés de 15 ans lorsque Rebecca Joynes, 30 ans, a eu de premières relations sexuelles avec eux. Elle était poursuivie pour relations sexuelles avec mineur de moins de 16 ans, âge de la majorité sexuelle au Royaume-Uni. Elle a fondu en larmes sous l’œil de leurs familles à l’annonce de sa condamnation.

Eri l’adulto responsabile (…) e non solo non sei riuscito a far rispettare i limiti di un comportamento appropriato, ma hai anche deciso deliberatamente di superarli Il giudice Kate Cornell.

“uccidere” A causa di una dolorosa rottura, sarebbe stato il giovane insegnante, che all’epoca dei fatti aveva 28 anni “Lusingato” Attraverso l’attenzione che riceveva dai suoi giovani studenti, li avrebbe incoraggiati a fare battute o commenti inappropriati. “Eri l’adulto responsabile (…) e non solo non sei riuscito a far rispettare i limiti di un comportamento appropriato, ma hai anche deciso di superarli intenzionalmente.Lo ha detto il giudice Kate Cornell.

Ha dato al ragazzo una cintura del valore di 350 sterline

Rebecca Goins ha iniziato chiedendo al primo adolescente di indovinare il suo numero di telefono utilizzando il numero “Esercizio di matematica”Poi ha iniziato a flirtare con lui sui social. Ha poi organizzato un incontro segreto, durante il quale gli ha comprato una cintura per 350 sterline (413 euro), prima di fare sesso con l’adolescente. Ma sua madre se ne è accorta il giorno dopo e ha informato la scuola e poi la polizia. Rebecca Goins è stata rilasciata su cauzione a condizione che non avesse contatti non controllati con minorenni e ha iniziato ad avere rapporti sessuali con il secondo adolescente.

Le è stato portato via il bambino

È rimasta rapidamente incinta prima che la polizia la arrestasse. Anche suo figlio le è stato portato via poco dopo la sua nascita all’inizio del 2024. Rebecca Goins ha negato di aver fatto sesso con il primo adolescente e ha affermato di aver iniziato a uscire con il secondo ragazzo non appena ha lasciato la scuola e di essere stata licenziata dal lavoro. “Scioccato” et al ‘In completa negazione’ Questo adolescente aveva difficoltà a comprendere “Termine” L’abuso commesso dal suo insegnante e inizialmente si sentiva in colpa per questo “tradimento”Secondo una dichiarazione letta in tribunale. Ma alla fine si rese conto che era così “Coercizione, controllo, manipolazione, abuso sessuale e mentale” Di Rebecca Taylor, Per chi sarà “Per sempre impegnato nell’esistenza di questo bambino.”