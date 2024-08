InfinityFlex 14, il laptop convertibile premium di Tuxedo

Il produttore tedesco TUXEDO lancia l’InfinityFlex 14 con modalità di utilizzo. È un classico laptop, ma è anche un ottimo tablet Linux. L’intero dispositivo pesa 1,5 kg, con un corpo parzialmente in alluminio. Presentazione.

Nella classica modalità laptop puoi lavorare come al solito utilizzando la tastiera e il touchpad. Se lo schermo viene aperto di oltre 300 gradi, il sistema Linux convertibile dual-mode può essere utilizzato come touchscreen per presentazioni o per guardare un film.

Con la rotazione massima dello schermo, Smoking Infinity Flex 14 Si trasforma in un grande tablet Linux per navigare comodamente sul divano, leggere un e-book o disegnare “Krita” con la penna. Una volta utilizzato il dispositivo in modalità monitor o tablet, la tastiera e il touchpad vengono automaticamente disabilitati per evitare input errati, il contenuto dello schermo viene ruotato in base all’orientamento del case e viene eseguito anche TUXEDO OS (un sistema operativo basato su Ubuntu). che adatta la sua interfaccia utente all’utilizzo del Touchscreen: icone e pulsanti vengono visualizzati più grandi e distanziati, e la tastiera fisica viene sostituita – quando necessario – da una tastiera su schermo.

Questo PC convertibile Linux si basa su un processore Intel Core i5-1335U, con 10 core (composto da 2 core ad alte prestazioni e 8 core a risparmio energetico) e un TDP di 15 W. Per garantire una comoda maneggevolezza del PC convertibile anche in modalità tablet a 360°, il corpo principale deve essere estremamente sottile (meno di 15 mm). Nonostante lo spazio limitato, l’InfinityFlex 14 integra due slot RAM e un’unità SSD intercambiabile oltre ad una batteria da 55 Wh che, abbinata al processore ad alta efficienza energetica, consente fino a 6 ore di autonomia nella riproduzione video locale.

Con un design palmare e un peso di poco più di 250 g, l’alimentatore USB-C ultraleggero da 100 W non sta in tasca e può essere facilmente trasportato in ogni momento.

Oltre alla funzione di ricarica tramite le due porte USB-C (1x Thunderbolt 4, 1x USB-C 3.2 Gen2 “All-in-One”), queste porte, combinate con HDMI 2.0, consentono di collegare fino a 3 display esterni alla workstation che utilizza. A ciò si aggiungono due porte USB Type-A, un lettore di schede microSD/SIM e un jack per cuffie/microfono 2 in 1.

IL Configurazione di base Con un Intel Core i5-1335U, 2×8 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz, un SSD Samsung 980 da 500 GB e il sistema operativo TUXEDO il prezzo parte da € 1.189 tasse incluse.

