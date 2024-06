INCREDIBILE: Un giocatore della Premier League manda a terra l’Inghilterra, avversari demoniaci e favoriti dell’Euro in un’amichevole difficile – Tutto Il Calcio

Un venerdì sera speciale, quello delle amichevoli internazionali. Il Liechtenstein ha tenuto a bada la Romania, l’Inghilterra è stata sconfitta dall’Islanda e la Germania ha quasi pareggiato contro la Grecia.

Se alcuni tifosi belgi erano in ansia dopo la vittoria di misura dei Devils sul Montenegro mercoledì, possono stare tranquilli. I concorrenti non se la passano meglio, tutt’altro.

Possono già vedere che la Francia è lungi dallo schiacciare il Lussemburgo. A venti minuti dalla fine il punteggio era ancora solo 1-0 a favore dei Blues, prima che Klaus e Mbappe peggiorassero il punteggio alla fine della partita. Questo venerdì sera sono caduti i favoriti… e così anche i futuri avversari dei Devils.

Germania e Romania sono alle prese con un confronto difficile, mentre Inghilterra e Ucraina sono sul tappeto

Cominciamo con la Romania, in apertura di serata, che ha diviso la quota contro… Liechtenstein (0-0). I rumeni hanno giocato con una formazione modificata, ma è stata comunque una prestazione deludente contro una squadra che aveva condiviso il piatto contro la Lettonia lo scorso marzo e che, compreso questo risultato, è rimasta con una serie di 25 sconfitte in 26 partite!

Non è andata meglio per l’Ucraina, che ha perso in Polonia 3-1. I polacchi si portavano in vantaggio per 3-0 dopo mezz’ora, grazie ai gol di Valukiewicz, Zielinski e Romanchuk. Dovbeck ha ridotto il deficit poco prima della fine del primo tempo.









Tra le favorite per la vittoria del titolo, l’Inghilterra ha perso in casa contro l’Islanda 0-1. L’unico gol della partita è stato segnato dal giocatore del Leuven John Dagur Thorsteinsson.

Da parte sua, il paese ospitante, la Germania, ha avuto bisogno di un gol di Pascal Gross, all’89’, per sconfiggere la Grecia (2-1). Masouras ha aperto le marcature nel primo tempo e Kai Havertz ha ripristinato la parità nel secondo tempo. Alla fine, Scozia e Finlandia si sono affrontate 2-2.

Punto finale #Inghilterra 😉 #Islanda 🇮🇸1

Gol di Dee Thorstenson 👇 pic.twitter.com/gyRCFIhnW7– Chechi ⭐⭐⭐🇦🇷 (@wallyche) 7 giugno 2024