Aurel Mangala rimase solo 6 mesi all’Olympique Lyonnais. Tuttavia, è stato recentemente acquistato dal Nottingham Forest e verrà ceduto in prestito con un’opzione di acquisto all’Everton.

Un piccolo giro a Lione e poi partenza. Uriel Mangala (26 anni) lascerà il Lione e verrà ceduto in prestito con diritto di riscatto all’Everton squadra Questo martedì. Poco meno di due mesi dopo, il Lione ha speso 23,4 milioni di euro per attirarlo definitivamente dal Nottingham Forest, che lo ha ceduto in prestito per la seconda metà della stagione.

Ma eccolo qui: l’OL ha bisogno di soldi, o almeno di ridurre gli stipendi, e Orel Mangala ha già perso il posto nell’undici di Pierre Sage. Era in panchina durante l’ultima partita dell’OL contro il Monaco.

Mangala, da Textor… a Textor?

Quindi la soluzione era chiara: andarsene. Ma Uriel Mangala partirà in prestito, diretto all’Everton, quindi. Come per caso: il Liverpool FC è sul punto di essere acquistato… da John Textor, che sta potenziando il suo futuro gioco a un costo inferiore.

Il prestito dei Red Devils sarà accompagnato da un’opzione di riscatto da 40 milioni di euro, che permetterà almeno all’OL di portare qualche soldo nelle casse del club. I soldi di John Textor quindi da adesso fino alla prossima estate.

Forse il più grande vincitore dell’accordo è il Nottingham Forest, che ha intascato 23,4 milioni di sterline due mesi fa per Mangala, trattenendo il 10% della plusvalenza da un trasferimento futuro (vale a dire circa 1,7 milioni di sterline se Uriel Mangala viene venduto per 40 sterline). Orel Mangala ha giocato 13 partite con l’OL e ha segnato 2 gol.