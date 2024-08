In un piccolo villaggio francese, i discendenti delle SS e i deportati depongono insieme una corona davanti al monumento ai caduti.

Il 27 agosto 1944, mentre l’esercito tedesco attaccava i combattenti della resistenza per rallentare l’avanzata alleata verso est, 109 abitanti di questo villaggio al confine del reggimento furono arrestati la mattina presto e poi deportati per ordine dell’esercito tedesco. Capitano delle SS Erich Otto Wenger, Commando n. 8. Solo 17 tornarono.

“Nostro nonno, con le sue azioni, ha impedito a un villaggio di vivere. Il nostro approccio non è chiedere perdono al posto suo, ma siamo venuti per dire a queste persone che siamo dalla loro parte”.

“Fa parte della nostra storia e della storia dei nostri paesi”, ha spiegato Sascha Wenger all’AFP, a pochi metri di distanza “Ho trovato importante far parte di questa storia ed essere vicino a queste persone per esprimere loro la mia solidarietà .” Una targa commemorativa si riferisce a suo nonno come al boia. Sua cugina Anne, che ha la cittadinanza francese, dopo che la madre si è stabilita in Francia dopo la guerra, aggiunge: “Non siamo responsabili, ma abbiamo questa storia dentro di noi”.

Tra loro ci sono Sasha Wenger e Anne, due nipoti del capitano nazista. Per il secondo anno consecutivo i due cugini, il tedesco e il francese, hanno percorso centinaia di chilometri per partecipare a questo anniversario, in un atteggiamento “conciliante”.

La chiamata è stata “un momento molto emozionante. Guillaume era pieno di emozione”, ricorda Anne, che si è poi offerta di venire personalmente per partecipare alla cerimonia di commemorazione. Un’idea maturata a lungo prima di concretizzarsi.

“Aveva senso.”

“È stato un processo difficile per loro, e anche per noi”, ricorda il sindaco di Picson Dominique Voignant. E conferma: “Alcuni non hanno aderito, ma la stragrande maggioranza lo ha ritenuto logico. Dovevamo fare questo passo. Non ho rimpianti. Questo è il modo in cui andremo avanti”. E non sono i suoi elettori a dimostrargli che ha torto.

“Mi sono messa nei loro panni. I nipoti non sono responsabili dei nonni”, dice Henriette Perrin, che all’età di otto anni ha assistito all’arresto da casa sua, a un centinaio di metri dalla chiesa davanti alla quale si trovavano i detenuti. erano in piedi. Compreso suo padre, Rudolf Lefort, furono presi. “Secondo me questo incidente li ha sconvolti e venire qui deve averli consolati. Hanno fatto un ottimo lavoro”.

Al termine della cerimonia, sul piazzale della chiesa sono state inaugurate 27 pietre commemorative, chiamate in tedesco “Stolperstein”, che portano i nomi di 27 vittime. Le pietre per pavimentazione artigianali mancanti verranno aggiunte nel corso dei prossimi due anni, senza dubbio alla presenza di Anne e Sasha. I discendenti di Eric Otto Wenger hanno già annunciato che continueranno ad essere associati a quest’opera commemorativa.