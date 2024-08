In Cisgiordania l’esercito israeliano annuncia l’uccisione di “cinque terroristi che si erano rintanati in una moschea”.

Una donna palestinese in una strada danneggiata dopo un raid nel campo di Nour Shams vicino alla città di Tulkarem, nella Cisgiordania occupata da Israele, il 28 agosto 2024. Jaafar Shtayyeh/AFP

Giovedì 29 agosto l’esercito israeliano ha affermato che era stato ucciso “Cinque terroristi rintanati in una moschea”. Nella città di Tulkarem in Cisgiordania, il secondo giorno“Operazione antiterrorismo” L’operazione è stata condotta dallo Stato ebraico in diverse città e campi nel nord dei territori palestinesi occupati.

“ Tra i terroristi eliminati c’era Muhammad Jaber “Abu Shuja”, il leader di una rete terroristica a Nour Shams (…), che ha partecipato a numerosi attacchi terroristici, inclusa una sparatoria in cui è stato ucciso un civile israeliano, Amnon Mukhtar, a giugno. Jaber è stato coinvolto anche nella pianificazione di altri attacchi terroristici. La polizia arresta un altro agente terroristico »L’esercito israeliano ha continuato a scrivere cavo. “Durante un’operazione antiterrorismo, un soldato della guardia di frontiera israeliana è rimasto leggermente ferito. È stato trasferito in ospedale per ricevere ulteriori cure mediche”.Scrivi anche esercito.

Mercoledì l’esercito israeliano ha dichiarato di averlo fatto “escluso” Nove combattenti palestinesi hanno lanciato di notte colonne di veicoli blindati su Jenin, Tulkarem, Tubas e sui loro accampamenti. Le incursioni israeliane nelle aree autonome palestinesi sono all’ordine del giorno in Cisgiordania. Tuttavia, è raro che vengano attuate contemporaneamente in più città, come è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Nelle ultime settimane, le operazioni israeliane in Cisgiordania si sono concentrate nel nord della regione, dove i gruppi armati che combattono contro Israele sono particolarmente attivi.

Aggiungi alle tue scelte

Il mondo con l’Agence France-Presse