In che modo Anguilla guadagna milioni dal boom dell’intelligenza artificiale?

Dal Pacifico ai Caraibi, molti piccoli paesi stanno beneficiando dell’industria tecnologica a modo loro: vendendo i loro nomi di dominio.

Probabilmente già conoscete il caso di Tuvalu, quel piccolo arcipelago nell’Oceano Pacifico dove gran parte dell’economia proviene dal nome di dominio .tv. Ma non è l’unico Paese che sfrutta il proprio dominio per fare soldi, anzi: .io è il nome di dominio del Territorio Britannico dell’Oceano Indiano, .co è la Colombia, .me è il Montenegro, ecc.

Ma un caso leggermente più interessante è quello di Anguilla, una piccola isola caraibica del Regno Unito situata a nord dell’isola franco-olandese di Saint Martin e a ovest delle Isole Vergini britanniche e americane. In effetti, fino al 2022 le cose non sono state particolarmente favorevoli. Ma quest’anno è successo qualcosa: il boom dell’intelligenza artificiale. Infatti, il nome di dominio di Anguilla è .ai. Tuttavia, come promemoria per coloro che parlano meno inglese, “AI” è l’abbreviazione di “Intelligenza Artificiale”.

E in questo piccolo gioco, Anguilla ha dimostrato di essere un negoziatore molto migliore di Tuvalu: con l’arcipelago del Pacifico che ha firmato un contratto da 10 milioni di dollari l’anno, Anguilla è riuscita a raccogliere ben 32 milioni di dollari nel 2023.

Finché continua l’hype sull’intelligenza artificiale, l’isola può sperare di generare il 10% del suo PIL attraverso il dominio .ai. È quasi identico alla quota di .tv nell’economia di Tuvalu nonostante la differenza di importo, perché l’isola caraibica è molto più ricca dell’arcipelago polinesiano.

Bisogna ammettere che anche se Twitch adotta il dominio .tv, il dominio .ai è più popolare tra i giganti della tecnologia con mezzi enormi. Poiché l’intelligenza artificiale è ancora lontana dall’essere un business in cui possiamo entrare con poche risorse, è piuttosto un buco finanziario che dobbiamo capire come assorbire, che richiede quindi l’intervento di aziende che sono già finanziariamente a proprio agio.

Naturalmente, la popolarità di “.ai” non è tornata nel 2022. Tendiamo a dimenticarcene un po’ a causa del boom di ChatGPT, ma l’intelligenza artificiale esiste in varie forme da molti anni. Tuttavia, come ha spiegato Bloombergil numero di siti che utilizzano il nome di dominio Anguilla raddoppierà nel 2023 e raggiungeremo circa 300.000 siti coinvolti.

