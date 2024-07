Il Wi-Fi 7 è finalmente disponibile per tutti?

Sul fronte della connettività, Netgear è stato abbastanza generoso con una porta WAN da 2,5 Gb/s, per collegare il router al proprio Internet box (fibra, ADSL o 5G), e quattro porte Gigabit Ethernet, di cui due a 2,5 Gb/s. . Inutile dire che se hai un abbonamento fibra da 5 o 8 Gbit/s dovrai ricorrere ad un’altra soluzione, poiché la velocità tra il router e il dispositivo è limitata a 2,5 Gbit/s. La presenza di una presa USB 3.0 Tipo A consente di trasformare Nighthawk RS300 in un mini file server, collegando semplicemente un disco rigido esterno o una chiavetta USB ad alta capacità.

Controlla e configura semplicemente la tua rete Wi-Fi con il tuo smartphone

Come tutti i prodotti del marchio, puoi accendere, configurare e gestire facilmente la tua rete Wi-Fi tramite l’app mobile Falco notturno. la soluzione Scudo Netgear E il controllo parentale Genitore intelligente Ci sono anche i controlli, ma con un periodo di prova di soli 30 giorni. Sviluppato in collaborazione con Bitdefender, Scudo Netgear Protegge e scansiona la tua rete in tempo reale per potenziali minacce alla sicurezza. Ogni dispositivo domestico può ricevere un pacchetto software che lo protegge individualmente, soprattutto quando è lontano dalla rete domestica. Una soluzione molto pratica che dovrebbe essere offerta almeno per il primo anno come nel caso del router Nighthawk RS700S.