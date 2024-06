Il tocco di Thorsten Fink è già visibile? Cinque giocatori possono lasciare il Racing Genk! – Ultimi trasferimenti

Racing Genk vedrà molti cambiamenti al suo interno. Il primo impatto di Thorsten Fink: cinque giocatori possono lasciare il Limburgo!

Torsten Fink è il nuovo allenatore del Racing Genk. Sulla panchina del Sint-Truiden, l’allenatore tedesco è abituato a lavorare con i giovani e ad ottenere risultati. Quando Fink ha visto il centro di allenamento del Racing, non ha esitato.

“La cosa più importante per me è il rispetto per il Genk. Qui lavoriamo con giocatori giovani. Mi piace. Questo club ha tutto per avere successo, con giocatori che dimostrano passione e unità”, ha dichiarato il nuovo T1 durante la conferenza stampa di presentazione . .

Quindi dovremmo aspettarci di vedere molto movimento a Genk. In direzione degli arrivi in ​​particolare. Jarni Stoekers e Matti Smits, che sono cresciuti molto con Fink al Sint-Truiden, dovrebbero seguire il loro mentore allo stadio di Cejeka. In termini di partenze, almeno cinque attori chiave potrebbero lasciare la nave… almeno.

Sono attesi molti cambiamenti nel cuore del Racing Genk

Sappiamo già che Edouard Sobol, in prestito dallo Strasburgo, tornerà ad allenare la Ligue 1, magari prima di una nuova partenza. secondo L’importanza del LimburgoAndi Zeqiri, tornato per l’Europeo con la Svizzera, e Tolu Arukudar, Genk, potrebbero partire con un record contrastante.

Tutto questo senza contare i casi di Aliou Vadera e Aziz Ouattara. È possibile che quest’ultimo abbia un’ultima possibilità durante la preparazione, ma è necessario trovare una soluzione anche a questo. Sappiamo anche che Martin Vandevoort arriverà al Lipsia e che Bilal El-Khannous è seguito da quasi tutta Europa. Quest’estate ci sarà un esodo di massa al Racing Genk!