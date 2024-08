Il rover Curiosity della NASA ha accidentalmente aperto una roccia su Marte e ha rivelato un tesoro giallo

Il minuscolo robot della NASA ha scoperto un tesoro su Marte che solleva interrogativi su molte cose.

Curiosità: Una missione marziana in solitaria

con Curiosità vagabonda La NASA lo sta esplorando dall’ottobre 2023 E il Canale Gediz Valles Su Marte e recentemente Ho fatto una scoperta inaspettata: Zolfo puroche ha chiamato “tesoro giallo”. La scoperta è stata fatta per caso, poiché il rover ha rotto accidentalmente una roccia, esponendo lo zolfo al suo interno mentre passava su di essa.

Anche se non è la prima volta che lo zolfo viene trovato su Marte, poiché è già stato individuato in altri minerali del pianeta, Questa è la prima volta che viene scoperto lo zolfo in questa regione. Grazie al sorvolo del rover è stato scoperto anche un intero campo di rocce dove lo zolfo non era stato mescolato. Ashwin Vasavada, scienziato del progetto Curiosity presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA in California, Confronta questo risultato Lo ha fatto “Un’oasi nel deserto”. Ha aggiunto: “Questo non dovrebbe esserci, ora dobbiamo spiegarlo.”.

L’obiettivo della curiosità

Il rover ha trascorso dieci anni in questa regione di Marte, appena sotto il Monte Sharp, dove Curiosity conduce ricerche dal 2014. Il suo obiettivo è quello di saperne di più sulla storia del pianeta studiando gli strati della montagna, nella speranza di scoprire potenziali nutrienti che avrebbero potuto consentire la vita su Marte.Se mai fosse esistito. Il Canale di Gediz Valles, dove attualmente si trova Curiosity, è di grande interesse scientifico, poiché l’agenzia spaziale ritiene che sia stato formato da… “Flussi di acqua liquida e detriti”La sua forma attuale è il risultato di alluvioni e frane.

Fonte immagine: NASA

Nonostante questa scoperta, il ruolo dello zolfo puro nella formazione di Marte rimane un mistero. I ricercatori sperano però di ottenere presto delle risposte, perché questa roccia non è l’unica a contenere questo elemento. Secondo la NASA, sebbene le rocce frantumate dal rover fossero troppo piccole e fragili per essere studiate da Curiosity, nelle vicinanze è stata trovata una grande roccia, che è stata chiamata “Laghi Mammut”.

Questa roccia era l’obiettivo del rover, che ha potuto perforare utilizzando un trapano situato all’estremità del suo braccio robotico lungo due metri, per ottenere un campione polveroso che analizzerà con l’aiuto degli strumenti che ha a disposizione. contiene. L’obiettivo è studiare i materiali che compongono la roccia. Per ora, Curiosity continua la sua missione di esplorazione all’interno del canale, mentre gli scienziati analizzano i campioni per comprendere meglio la composizione del pianeta.