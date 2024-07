Il riscaldamento globale aumenta le allergie ai pollini

Il tempo attuale favorisce una riacutizzazione delle allergie. Quasi tutta la Francia è stata messa in allerta rossa per i pollini delle graminacee venerdì 12 luglio.

È tornato il bel tempo: il polline delle graminacee, che temono le persone allergiche. I frequenti attacchi di tosse e starnuti riportavano alla mente bei ricordi. La rete nazionale di monitoraggio dei pollini ha classificato tre quarti del paese ad alto rischio di allergie. Nella farmacia visitata da 20 Heures venerdì 12 luglio un terzo dei clienti era preoccupato.

Come spieghiamo la durata dei sintomi? L’alternanza di giorni piovosi e soleggiati favorisce la fioritura per diversi mesi e la concentrazione di polline esplode. Per proteggersi da ciò, la dottoressa Karen Billard, responsabile del dipartimento di allergie del grande ospedale della capitale parigina, consiglia“Ventilare la casa la mattina presto e la sera tardi.” E chiudi le finestre per il resto della giornata.