Il rilascio e la condanna di Julian Assange rappresentano una forma di minaccia alla libertà di stampa

CÈ questa la sorprendente soluzione di un caso vecchio di più di dodici anni. Il fondatore di WikiLeaks Julian Assange è ora libero dopo essersi dichiarato colpevole mercoledì 26 giugno davanti al tribunale statunitense di Saipan (Isole Marianne) con l’accusa di aver sollecitato e pubblicato documenti segreti. È stato condannato a sessantadue mesi di reclusione, che ha effettivamente scontato, e ha potuto lasciare il tribunale, che era stato scelto per la sua relativa vicinanza alla nativa Australia dell’informatore. Julian Assange, 52 anni, dopo diversi anni di latitanza, isolamento nell’ambasciata ecuadoriana e poi reclusione in una prigione britannica, non è più soggetto a procedimenti giudiziari. L’altro caso a lui correlato, un caso di stupro aperto in Svezia, è stato chiuso nel 2019.

I sostenitori del fondatore di WikiLeaks sono giustamente felici di vederlo libero oggi. La pena inflitta in realtà è di gran lunga inferiore a quella che l’australiano potrebbe teoricamente sopportare (centosettantacinque anni di reclusione), nonostante WikiLeaks abbia pubblicato, nel 2009 e nel 2010, decine di migliaia di documenti segreti relativi alla diplomazia e alla politica statunitense. Le guerre in Iraq e Afghanistan hanno fatto arrabbiare molto le autorità.

Ma in pratica, il patteggiamento porta con sé un codice pesante per la stampa: Julian Assange, secondo i documenti del tribunale resi pubblici questa settimana, è stato condannato ai sensi dell’Espionage Act, una dura disposizione il cui potenziale utilizzo contro la stampa costituisce uno dei dibattiti più spinosi del mondo. Storia della libertà di espressione negli Stati Uniti. Ma i sostenitori di Julian Assange hanno sempre sostenuto l’idea che ciò per cui viene perseguito è il lavoro giornalistico che rivela informazioni di interesse pubblico.

Testo controverso

Adottato negli Stati Uniti nel 1917, l’Espionage Act punisce l’atto di ottenere o diffondere in modo fraudolento documenti riservati di sicurezza nazionale. Nel corso del secolo della sua esistenza, è stato oggetto di molte critiche, poiché le sue reti di rete erano troppo casuali, lasciando un margine di apprezzamento troppo ampio alle autorità.

“Il problema principale della legge è che non distingue, da un lato, tra le persone che diffondono informazioni riservate presso potenze straniere in un gesto antiamericano, e coloro che, dall’altro, condividono informazioni con la stampa. ” “Al fine di informare il pubblico americano delle azioni sbagliate del governo.”2022 Jamil Jaafar, un avvocato specializzato tra l’altro nel diritto della libertà di espressione, ha ricordato: Sul sito specializzato POLITICO. All’inizio del XXH secolo, parte del testo, da quando è divenuto inattivo, È stato usato Per prendere di mira gli oppositori politici – soprattutto i socialisti – negli Stati Uniti.

