Il rigore è caduto sulla squadra di Vingegaard

Una settimana prima dell’inizio del Tour de France, Visma-Lease a Bike ha annunciato la sospensione di uno dei suoi corridori.

Giudizio su di esso. Dopo che Cortalidone è risultato positivo la scorsa primavera, Michel Heisman conosce la sua punizione. Il compagno di squadra di Jonas Vingegaard è stato infatti condannato a quattro mesi di carcere con effetto retroattivo di tre mesi dall’Agenzia tedesca antidoping (NADA), ha annunciato il team Visma-Lease a Bike, che ha espulso il suo corridore.

Michiel Heismann è risultato positivo durante un test fuori gara, rivelando la presenza di questo diuretico, che può essere utilizzato per falsificare i risultati dei test antidoping. Come gli esperti esterni incaricati dai tribunali tedeschi, che hanno archiviato il caso a gennaio, l’associazione ritiene che il corridore tedesco sia molto probabilmente… “Assunzione di farmaci contaminati come paracetamolo, ibuprofene o naprossene.”

La NADA ritiene tuttavia che la responsabilità dell’atleta permanga e pertanto ha imposto la sanzione più leggera. Il commento è stato accettato dal concorrente che potrebbe tornare al concorso il mese prossimo. Tuttavia, il suo futuro rimane incerto. “Dopodiché, Michel Heismann e il team penseranno a come andare avanti”.ha concluso un contratto con Visma-Lease a Bike mentre Michel Heismann scaderà il suo contratto a fine anno.