Il re Carlo III è pronto a riconciliarsi con suo figlio, il principe Harry… a una condizione: è così

Molti di loro non sono andati a trovarla perché non erano d’accordo con Meghan

Questo esperto aggiunge che anche il principe Harry dovrebbe essere a conoscenza della situazione prima che avvenga la riconciliazione. In effetti, dice che il Duca di Sussex attualmente sta mantenendo le sue idee “vittima” il totale. “Harry crede sempre di essere la vittima e che la sua famiglia dovrebbe fargli delle promesse, e non il contrario.”Egli ha detto.

Nonostante tutto, in un articolo speciale per i media britannici donna Afferma che il re Carlo III sarebbe disposto a riaccogliere il figlio più giovane nella famiglia reale… ma deve rispettare una condizione. “Re Carlo vuole essere più vicino a Harry e avere una relazione di successo con suo figlio, ma per raggiungere questo obiettivo, Harry deve dare a suo padre garanzie concrete che non ci saranno più libri o interviste imbarazzanti”.Tom Quinn, un esperto reale, ha detto: donna.

“Gli mancano i suoi vecchi Etoniani e gli amici militari, molti dei quali non sono andati a trovarlo perché non hanno rapporti con Meghan. Harry è determinato a trovare la sua casa per sempre nel Regno Unito, che fa parte del Regno Unito.” “La ragione per cui sta intraprendendo un’azione legale è far pagare i contribuenti britannici per la sua sicurezza.”conclude l’esperto reale.