Il problema grosso: Axel Witsel sarà assente per la partita contro la Romania. “Sabato mattina verrà sottoposto a risonanza magnetica”.

Witsel ha avvertito un fastidio all’inguine venerdì al termine dell’allenamento e non ha partecipato alla trasferta di Colonia. “Insieme allo staff medico è stato deciso che Axel sarebbe rimasto al campo base per lavorare con i fisioterapisti. Sabato mattina farà la risonanza magnetica perché è lo stesso problema che ha avuto nei giorni scorsi. Il suo campionato non è ancora finito ma non vogliamo rischiare. Speriamo che non sia gravedisse Tedesco.

Witsel è stato dimenticato dalla selezione dell’allenatore tedesco sin dalla sua nomina nel marzo 2023, ed è stato convocato da Tedesco per l’Europeo, soprattutto per superare i suoi problemi di difensore centrale. “Evidentemente è una tessera. Ci aspettavamo molto da Axel ed è per questo che lo abbiamo scelto– aggiunse Tedesco.