Il problema di matematica numero 19 del libro scozzese è stato risolto per caso

Il titolo non sembra molto. A tal punto che i matematici sembrano aver stabilito un principio basilare: “Una risposta negativa al problema n. 19 di Olam, da Libro scozzese “Né la tromba né il tamburo nemmeno il suono del triangolo è in grado di avvisare della portata di ciò che verrà Annali di matematicala rivista più prestigiosa del settore, nell’aprile 2022, l’articolo di trentacinque pagine rappresenta più di un semplice progresso importante. “Una manifestazione storica nel vero senso della parola”riassume il matematico Etienne Gies, segretario permanente dell’Accademia delle scienze e editorialista di il mondo. Questo problema apparentemente innocuo, il problema della galleggiabilità di un solido in un liquido, fu introdotto nel 1935 e finora ha resistito a tutti i test. IL Vecchia questione Era addirittura fuori dalla vista di molti ricercatori. Ora è davvero risolto.

La persona responsabile di questa impresa è Dmitry Ryabugin. È nato in Russia cinquantaquattro anni fa, è immigrato in Israele nel 1991 e si è stabilito negli Stati Uniti nel 2000. Dal 2007 insegna geometria convessa e analisi armonica alla Kent State University in Ohio. “Ammetto di non aver mai sentito parlare di lui prima.”Etienne Guis si scusa. “Niente di sorprendente“, spiega l’interessato. Sono un piccolo matematico. Non dovrei risolvere un problema del genere. È stato allevato da un genio, circondato da altri geni. Le grandi menti si sono rotte i denti lì. Allora perché io? Non guardare: è fortuna! Te lo posso dimostrare facilmente. »

Cominciamo quindi dagli inizi. Accadde alla fine degli anni ’20, nell’allora città polacca di Lwów, ora Lviv, in Ucraina. Lì risiedeva una generazione d’oro di matematici, alcuni all’università, altri alla locale facoltà di ingegneria. Ce ne sono decine, i loro nomi sono Stanislaw Mazur, Hermann Auerbach, Mark Kack, Antoni Lomnicki, Antoni Zigmund… In mezzo a questa piccola comunità brillano due figure: il maestro Hugo Steinhaus (1887-1972) e il suo primo studente, Stefan Banach (1892-1945), senza dubbio uno dei matematici più brillanti del XX secoloe 20esimo secolo, un puro self-made man che Hugo Steinhaus direbbe di aver fondato « [s]“La più grande scoperta della matematica”. A questi insegnanti si unirono alcuni studenti, uno dei quali impressionò per la sua velocità e immaginazione: Stanisław Ulam (1909-1984).

La nascita del “libro scozzese”

