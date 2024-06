Il principe William evita per un pelo l’umiliazione al matrimonio di Hugh Grosvenor

Un singhiozzo che non ha stravolto la fiaba. L’evento globale di quest’anno si è svolto il 7 giugno: Matrimonio di Hugh GrosvenorIl Duca di Westminster e Olivia Henson. L’incarico fu affidato al principe William.

William, il ‘presentatore’ di oggi

400 ospiti accuratamente selezionati si sono riuniti Cattedrale di Chester Per quello che sembrava matrimonio reale. Hugh Grosvenor non è solo un duca e al timone di un’incredibile fortuna multimiliardaria, è anche il padrino del principe George, il figlio maggiore di Kate Middleton. Se il principe William, che veniva da solo, come “guida”, colui che si occupava dell’accoglienza degli ospiti. L’erede rischiò il disastro quando lasciò la cattedrale. Attivisti del gruppo “Just Stop the Oil”. (“Basta fermare il petrolio”, ndr) si sono preparati a questobomba incendiaria tRiempito con una sostanza arancione per trasmettere il loro messaggio. La polvere non è venuta a mancare al principe William, che ha evitato l’umiliazione nel bel mezzo del suo matrimonio.

Il matrimonio del Duca di Westminster: le scarpe a sorpresa della sposa

“I matrimoni sono un momento per celebrare il futuro. Tuttavia, per milioni di persone in tutto il mondo, non c’è futuro se non ci uniamo per fermare il petrolio e il gas. “Ecco perché chiediamo al prossimo governo del Regno Unito di lavorare con gli altri paesi ad eliminare gradualmente i combustibili fossili entro il 2030”.Poi Just Stop Oil ha informato in un comunicato stampa.