Il primo dibattito della campagna è andato male per Biden contro Trump

I risultati del loro primo incontro dal vivo per la campagna elettorale giovedì sera ad Atlanta negli studi della CNN non sono stati a favore dei democratici.

Dal nostro corrispondente a Washington.

La voce di Biden era roca e balbettava, rimaneva sulla difensiva e, a volte, sembrava confuso e balbettava. Confrontato, fiducioso, articolato e spesso sarcastico, ma relativamente sotto controllo, Trump ha lanciato i suoi attacchi quasi impunemente. A volte, i 90 minuti del dibattito televisivo hanno visto il presidente democratico riprendersi e Trump vacillare. Ma i risultati del loro primo incontro dal vivo per la campagna giovedì sera ad Atlanta negli studi della CNN non sono stati a favore di Biden. Invece di convincere gli elettori già scettici sulla sua forma fisica e capacità mentale, la prestazione del presidente democratico ha confermato l’impressione pubblica: che non avesse più la capacità di ricoprire la carica presidenziale per altri quattro anni.

