Il prezzo di questo portatile HP da 15 pollici è sceso sotto i 400€

Adatto ad un utilizzo versatile e multimediale, ideale per le tue attività professionali, di studio e di intrattenimento, il laptop HP 15-fd0064nf è in palio quando sei in offerta su Cdiscount. Dotato di uno schermo da 15,6 pollici o 39,6 cm, questo computer ti permetterà di godere della qualità di visualizzazione Full HD. Per archiviare i tuoi dati, installare i tuoi programmi e accedere rapidamente ai tuoi file, puoi contare su un SSD interno da 256 GB. Sotto il suo telaio grigio scuro, il laptop HP 15-fd0064nf nasconde un processore Intel Core i3-N305, collegato a 8 GB di spazio di archiviazione. dalla RAM. Per ricevere il tuo nuovo computer prima di partire per le vacanze, registrati su Cdiscount à Volonté e richiedi la consegna espressa gratuita. Venduto con mouse wireless e cover, Il portatile HP 15-fd0064nf ti costerà 399,99 € invece di 497,99 € su Cdiscount.