Google sta stringendo il cappio sugli influencer che promuovono i Pixel

Google sta inasprendo i termini del suo programma “Team Pixel” per gli influencer, che consente loro di ottenere smartphone “gratuitamente” in cambio della comparsa nei loro video. D’ora in poi dovranno evitare di mostrare la loro preferenza per telefoni diversi dai Pixel, pena la rottura del rapporto.

Per un marchio, ci sono molti modi per presentare i suoi nuovi prodotti. I banner online o gli spot televisivi non bastano più! Ora è necessario attrarre influencer (o pagarli, ecc.) affinché possano in cambio promuovere i prodotti. Google Ho creato qualche anno fa un programma, chiamato “Team Pixel”, che permette agli influencer partecipanti di collezionarne di nuovi pixel Da visualizzare nei videoclip e sui social network.

Non c’è dubbio nel dire che preferiremmo un altro marchio

Questo tipo di rapporto non è più un’eccezione: il mercato dell’influenza online è diventato così importante da costringere molti paesi a regolamentarlo per porre fine agli abusi. È il caso della Francia, dove nel giugno 2023 è stata approvata una legge che impone buone pratiche e trasparenza in materia di pubblicità. Ciò ha conseguenze molto tangibili per gli influencer che si oppongono alla legislazione.

Negli Stati Uniti, la Federal Trade Commission (FTC) richiede agli influencer di rivelare le loro relazioni commerciali nei video e sui social media, quando parlano di un marchio. L’influencer che partecipa al programma Google deve includere l’hashtag “ #RegalodaGoogle » Nei messaggi inviati dal tuo dispositivo Pixel.

Nel 2021, come riportato 9to5GoogleIl motore di ricerca ha chiesto agli influencer di assicurarsi che quando pubblicano contenuti sui Pixel, ” Onesto, preciso e [refléter] Le tue opinioni oneste e le tue esperienze reali con il prodotto ».

Quest’anno le cose sono un po’ diverse, Google attento Che il rapporto potrebbe rompersi”. Se altri marchi sembrano essere preferiti a Pixel “. Non c’è più alcun dubbio nel dire che preferiamo il modello iPhone o Samsung! In effetti, il contenuto di “Team Pixel” sarà un po’ più vicino alla pura pubblicità. Ma dopo tutto, questo programma è sempre stato marketing.

La stampa editoriale e i canali YouTube passano attraverso un altro canale, il canale PR, che presta l’attrezzatura per essere testata in totale autonomia. Questo è ovviamente il caso 01net E il nostro laboratorio.

fonte :



9to5Google