Il prezzo di Bitcoin (BTC) a 66.000$, verso un nuovo massimo storico?

Bitcoin decolla! Il mercato delle criptovalute è in subbuglio dopo che Binance ha ottenuto una vittoria legale negli Stati Uniti. In seguito a questo annuncio, Bitcoin è salito a 66.000 dollari, stabilendo un nuovo massimo dell’anno. Questa decisione potrebbe rappresentare un punto di svolta per Binance e avere un impatto sull’intero settore delle criptovalute.

La vittoria legale di Binance è un segnale positivo per il mercato?

IL Corte distrettuale della Columbia Lo ha fatto di recente statua Per BAM Trading Services Inc. e BAM Management US Holdings Inc. (collettivamente denominate “BAM”), affiliate di Binance, consentendo loro di ingaggiare consulenti di investimento di terze parti per gestire le risorse delle loro società e investire determinati fondi dei clienti in obbligazioni statunitensi. Tesoreria e trasferimento di risorse crittografiche a custodi di terze parti non affiliati.

Gli investitori e gli operatori del mercato delle criptovalute hanno accolto con favore questa decisione, vedendola come un segno di regolamentazione e maggiore sicurezza.

Binance infatti potrà:

Investire il patrimonio della tua azienda Con consulenti di investimento esterni, a condizione che non siano affiliati a Binance e rispettino i termini dell’ordine di consenso.

Investire determinati fondi dei clienti in titoli del Tesoro statunitense, garantendo il mantenimento di una liquidità sufficiente per soddisfare le richieste di prelievo dei clienti.

Trasferisci risorse crittografiche A custodi di terze parti non affiliati, garantendo che le chiavi private e amministrative rimangano sotto il controllo di BAM o di un custode di terze parti negli Stati Uniti.

Il Bitcoin è in aumento Il prezzo del Bitcoin continua a registrare i massimi storici dalla recente approvazione degli ETF Bitcoin negli Stati Uniti. È una dinamica che si conferma nonostante la recessione. READ J.P. Morgan ha acquisito la First Republic Bank In effetti, da allora 10 novembre 2021 E un altro Il toro corse Il (mercato rialzista) per il giovane settore delle criptovalute è qualcosa che non abbiamo mai visto prima Prezzo Bitcoin (BTC). Riguardo a $ 69.200. Questo ha formato il suo valore Livello più alto di sempre (Atene), Il che significa che lui Documentazione storica. Poi, martedì 5 marzo 2024, intorno alle 16:00 ora francese, il re delle criptovalute ha attraversato il… $ 69.300 Su diverse borse prima di correggere leggermente a 68.000 dollari e poi crollare di fronte alla pressione di vendita. Pertanto, oggi Bitcoin è salito alla fine della giornata e ha raggiunto i 66.300 dollari al momento in cui scrivo queste poche righe. La mia bambina Tregua temporaneacosì o Ricomincia Il toro corse (Bull Market) su Bitcoin e Criptovalute? Tuttavia, alcuni sperano ancora di vedere una leadership nell’accesso alle risorse crittografiche Il suo picco è di circa 150.000 dollari per BTC. Aspetta e guarda!