Il presidente di LR Marion Maréchal de Reconquet è stato escluso dal suo partito!

Mercoledì alle 17 si è riunito il Comitato nazionale per gli investimenti che ha reinvestito 59 dei 61 deputati del Partito della sinistra, Eric Cioti ha annunciato la sua intenzione di presentare i suoi candidati. “Sono il presidente repubblicano e dovremo assegnare le nomination; Il comitato che si è riunito non ha la giurisdizione legale per farlo”.Egli ha detto. “circa 80” Candidati LR, “Chi indosserà i colori politici della mia famiglia?”È stato annunciato che sarebbe stato supportato da una Marina militare.

“Il primo pericolo per la repubblica oggi sono i rivoluzionari, e questo non disturba nessuno”.come stimato dal Dott. Cioti, sottolineando però che la LR “Rimarrà [lui]-Fino a “. Nell’Assemblea Nazionale, in caso di vittoria delle elezioni legislative, “Saremo in due gruppi diversi, ma formeremo una maggioranza per riprenderci la Francia”.una promessa.