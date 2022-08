Macron denuncia il “brutale attacco” di Putin e invita i francesi ad “accettare il prezzo della libertà”

“Penso alla nostra gente, che avrà bisogno della forza dello spirito per affrontare i tempi, per resistere all’incertezza, a volte per alleviare le avversità e per accettare, unita, di pagare il prezzo della nostra libertà e dei nostri valori”, Head di Stato durante il 78° anniversario della Liberazione di Bormes-les-Mimosa (Var) il 17 agosto 1944.

“Dal brutale attacco di Vladimir Putin del 24 febbraio, la guerra è tornata a poche ore dai nostri confini sul suolo europeo”, ha sottolineato, dopo aver parlato durante la giornata al telefono con il maestro del Cremlino per inviare una missione ed esperti ha indicato la centrale nucleare bombardata di Zaporizhia, suscitando spesso timori per un nuovo disastro di Chernobyl nell’Ucraina meridionale.

Ha chiamato il capo dello Stato “a pensare al popolo ucraino, che sta eroicamente resistendo ai terribili attacchi dell’esercito russo e dei suoi agenti”.

“Sì, fantasmi di spirito vendicativo, flagranti violazioni della sovranità statale, insopportabile disprezzo per i popoli e imperialisti riemergeranno dal passato per imporsi nella vita quotidiana dell’Europa, dei nostri vicini, dei nostri amici”, ha scritto.

Il presidente aveva già preparato i francesi per un difficile ritorno a scuola e all’inverno, durante la sua intervista del 14 luglio, a causa dei pericoli della carenza di energia e degli aumenti dei prezzi causati dalla guerra in Ucraina.

“Dobbiamo tutti prepararci (per la guerra) per continuare. Non c’è dubbio che l’estate e l’inizio dell’autunno saranno molto difficili”, ha detto il presidente, ricordando lo stato dell'”economia di guerra” del Paese.