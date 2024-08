“Il più grande declino sociale degli ultimi 80 anni”

Per la FGTB, il memorandum socioeconomico dell’ex allenatore Bart de Wever (N-VA), poi respinto, ha aperto la strada “al più grande declino sociale degli ultimi 80 anni”. “È troppo?” “Quando guardiamo alle misure previste sulle condizioni di lavoro, si tratta di un’incredibile inversione di tendenza”, ha detto martedì Thierry Bodson, in risposta al rapporto Belga. Il presidente dell’Unione Socialista ha indicato: La fine del divieto in tutti i settori (a meno che non siano esclusi) del lavoro notturno e del lavoro domenicale e festivo, o fino alla fine dell’orario di lavoro minimo, che è di due ore al giorno. “Il riposo settimanale obbligatorio è stato un risultato sin dall’inizio della consultazione sociale come la conoscevamo dalla fine della seconda guerra mondiale. Inoltre, interromperemo questa consultazione sociale istituita nel 1945”, aggiunge Bodson Concretely , l’azienda si sarebbe discostata dagli Accordi stipulati in Commissione Paritetica e anche le succursali avrebbero potuto discostarsi dall’Accordo Interprofessionale (AIP).









Per Terry Bodson, un simile “crollo” non sarebbe nemmeno nell’interesse dei datori di lavoro che si troverebbero ad affrontare “tutto va bene in certi settori” con la creazione di “concorrenza sleale e sfrenata”. Per la FGTB, il memorandum socioeconomico di Bart de Wever è una “realtà esterna”, con l’intenzione in particolare di portare avanti l’eliminazione dei sistemi di fine carriera e di prepensionamento, mentre molti settori devono affrontare la ristrutturazione. READ Bruxelles Airlines: nessun accordo tra i sindacati ma lo sciopero continua, colpito giovedì il 30% dei voli









La nota è stata infine respinta dalla MR, in particolare in relazione al progetto di imposta sulle plusvalenze. Per la FGTB, questa azione è una “cortina fumogena” che nasconde “insuccessi molto maggiori”. »