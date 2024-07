Il più grande concorrente di Tesla si prepara a integrare una nuova funzione in Europa nelle sue auto elettriche

Precedentemente riservati alle grandi berline di lusso, ma anche ai camion e ai camper convertiti, i frigoriferi diventeranno più comuni nelle nostre auto grazie a BYD, il più grande concorrente di Tesla.

BYD Dolphin // Fonte: BYD

In termini di tecnologie di bordo, i nostri vari test hanno già confermato che i produttori cinesi generalmente superano i modelli europei. BYD, da molti mesi leader mondiale dei veicoli elettrici, propone diverse vetture con tecnologie molto avanzate, anche se alcune di esse possono sembrare molto casual se viste dall’Europa.

Sì, come abbiamo visto dall’Europa, perché in Cina un’auto che non ha tecnologia a bordo e ancor meno “gadget” è un’auto che semplicemente non si vende.

Seduci i clienti cinesi

In Europa, avere un sistema karaoke in macchina, come nel sigillo BYD, sembrerà del tutto ridicolo al 90% dei clienti. In Cina è esattamente il contrario, e ciò che BYD offrirà l’anno prossimo nelle sue auto non è necessariamente intelligente come il karaoke, ma diciamo che non è necessariamente la cosa più importante.

BYD Gabbiano // Fonte: BYD

In occasione del lancio di BYD Song DM-i, Zhang Zhuo, Direttore Generale del Dipartimento Network Marketing di BYD Ocean, ha annunciato in un’intervista Un frigorifero a compressore indipendente, sviluppato da BYD, sarà installato sui modelli del marchio a partire dal prossimo anno. Dolphin e Seagull saranno i primi a esserne dotati.

Nella sua BYD come nel suo salotto

Zhang Zhuo aveva precedentemente indicato in un’altra intervista che BYD intende democratizzare presto questo concetto “TV color con frigorifero e ampio divano”. In altre parole, sentirsi come a casa, ma nella propria macchina. La nuova generazione di Dolphin, che arriverà a breve, sarà dotata di questo frigorifero. Capace di raffreddare fino a -6°C.

Questo frigorifero ha molte caratteristiche intelligenti e convenienti, a partire dal controllo della temperatura a doppia zona per mantenere temperature diverse per zone diverse, supporto caldo e freddo in grado di riscaldare e raffreddare e raffreddamento rapido che raffredda l’acqua in soli 30 minuti o addirittura rileva gli oggetti. Sterilizzazione e disinfezione.

Non c’è dubbio che questo sistema arriverà in Francia come opzione entro pochi mesi. Resta da vedere come questo verrà integrato. Nello Xiaomi SU7, ad esempio, il frigorifero si trova nella consolle centrale, accessibile dai sedili posteriori.