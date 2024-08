Il picco di temperatura previsto in Francia in quaranta dipartimenti

Conseguenze olimpiche brucianti. La seconda ondata di caldo dell’anno in Francia raggiungerà il suo picco lunedì 12 agosto su gran parte del Paese. Quaranta dipartimenti sono stati istituiti a livello di vigilanza arancione da Météo-France. Lunedì le temperature saranno comprese tra 36°C e 38°C nella regione parigina, ma anche in Provenza-Alpi-Costa Azzurra, al centro, in Borgogna, nell’Alta Normandia e perfino nell’Alta Francia . , secondo l’Autorità Meteorologica. Questo picco termico dovrebbe terminare martedì mattina.

La meteorologia francese ha comunicato in un bollettino delle 6 del mattino che Landes, Gironde, Charente-Maritime, Charente e Gard sono uscite dallo stato di allerta gialla. Quanto al sud-ovest, che domenica ha registrato 40 gradi Celsius, lunedì si calmerà: la temperatura si sposterà durante il giorno verso nord e nord-est. Rimarrà invece invariato nel sud-est. Le temperature massime saranno comprese tra 34°C e 39°C nella parte nord-orientale e in Corsica.

Martedì, “Il caldo si ritirerà rapidamente da ovest”. et al “Rimarrà molto elevato solo in Estremo Oriente”.Ha proseguito l’Autorità meteorologica spiegando che tutte le direzioni attualmente in allerta arancione torneranno almeno a quella gialla. “Tranne Rodano, Savoia, Alta Savoia, Isère, Drôme, Alpi Marittime e Corsica.”.

Temperatura globale

Domenica la temperatura all’ombra è salita a 41,4°C a Bessos (Landes), 41,3°C a Cazeaux (Gironda), 38,3°C a Niort (Deux Sèvres) e 37,3°C a Clermont-Ferrand (Puy-de). -Dôme), secondo i rapporti preliminari della meteorologia francese. Ma l’attuale ondata di caldo, la seconda dalla fine di luglio, non è eccezionale per durata e temperature. Il livello di allerta allertato dal Servizio Meteorologico è arancione, e non il livello più alto, rosso, come avveniva alla fine di agosto 2023.

Se l’estate è stata abbastanza mite per la Francia, non è stato così altrove, in un anno che probabilmente sarà il più caldo mai registrato sulla Terra, secondo l’Osservatorio europeo Copernicus. Luglio ha visto temperature record in Grecia e Giappone, mentre il Marocco ha registrato temperature superiori a 48 gradi Celsius. L’Europa ha vissuto il suo secondo mese più caldo a luglio.

In Francia, secondo le stime sulla salute pubblica francese, il caldo ha ucciso 5.000 persone nell’estate del 2023 e 7.000 nell’estate del 2022. La maggior parte di loro aveva più di 75 anni.

