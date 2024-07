“Il peggio sta arrivando”: almeno 27 milioni di persone sono colpite dalla siccità in Africa

“Alcuni documenti indicano che questa è la più grande siccità degli ultimi cento anni”. Il direttore regionale ad interim del Programma alimentare mondiale ha messo in guardia contro la siccità nell’Africa meridionale, affermando che il periodo più difficile deve ancora arrivare, con il prossimo raccolto non previsto prima dell’aprile 2025.

“Quando vai nelle aree rurali produttive dell’Africa meridionale, vedi uno scenario devastante”.Lo ha detto ai colleghi dell’AFP Lola Castro, direttrice regionale ad interim della PAM. “Il mais è completamente secco ed esaurito, non cresce e le persone stanno davvero cercando di capire da sole cosa devono fare per poter nutrire le proprie famiglie, nutrirsi e mantenere i normali mezzi di sussistenza dove si trovano”. La situazione in Africa è peggiorata. “È molto complicato perché abbiamo attraversato una grave siccità. In effetti, alcuni documenti indicano che questa è la più grande siccità degli ultimi cento anni. I governi sono molto preoccupati per lo sviluppo della situazione e questi paesi sono il Malawi, lo Zambia. Zimbabwe, Lesotho e Namibia, sì, questi cinque, ma gli altri paesi colpiti non hanno ancora dichiarato lo stato di emergenza.

La siccità record che ha distrutto i raccolti in tutta l’Africa meridionale, causato la fame a milioni di persone e spinto cinque paesi a dichiarare un disastro nazionale, sta ora entrando nella sua fase peggiore, hanno avvertito le Nazioni Unite.

Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite prevede un aumento del numero di persone che hanno difficoltà a nutrirsi.