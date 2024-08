Il nuovo trailer di Infinity Nikki, una rilassante avventura open world, ci fa sorridere

Un nuovo trailer di Infinity Nikki, il gioco di ruolo open-world e l’ultimo capitolo della serie Nikki, che ha oltre 100 milioni di download in tutto il mondo, è stato mostrato durante la serata di apertura alla Gamescom.

Lo sviluppatore Infold Games apre oggi le registrazioni per il beta test globale chiuso del gioco, nonché la pre-registrazione su Google Play e sull’App Store di Apple, prima del lancio ufficiale su PlayStation 5, PC, Android e iOS.

Intraprendi un viaggio fantasioso attraverso i vibranti ed estesi stati del Maryland nei panni della coraggiosa stilista Nikki e del suo coraggioso compagno felino Momo. Immergiti in un mondo coinvolgente con possibilità illimitate: rilassante esplorazione del mondo aperto, divertenti giochi platform, risoluzione di enigmi, splendide possibilità di design e molto altro ancora, il tutto portato in vita da Kentaro Tominaga, ex regista di The Legend of Zelda. Incontra personaggi indimenticabili, affronta avvincenti sfide platform e crea splendidi abiti per ogni occasione, ognuno con le proprie abilità uniche.

Indossa l’adorabile costume galleggiante per saltare con grazia tra rovine ricoperte di rampicanti, librarti senza sforzo attraverso foreste incantate con il costume scivoloso ed esplorare minuscole caverne piene di cristalli mentre indossi il bellissimo costume rimpicciolito. Crea nuove collezioni raccogliendo ed elaborando materiali di valore utilizzando un sistema di raccolta intuitivo.

Risolvi enigmi impegnativi e combatti l’energia oscura con lo spirito avventuroso di Nikki. Comunica con creature giocose e crea abiti specifici per pescare nel fiume, catturare insetti nei campi e viaggiare da un paese all’altro. Scopri tutti i magici segreti che Miraland ha da offrire e usa Momo Camera per catturare tutti i momenti divertenti del tuo viaggio.

