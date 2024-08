Il nuovo legame belga è davvero ben oliato: i Devils portano l’Aston Villa alla vittoria, Amadou Onana migliore in campo secondo i tifosi (Video) – All Football

Amadou Onana ha impiegato quattro minuti per trovare il fondo della rete al suo debutto con l’Aston Villa, dopo un servizio di Youri Tielemans. Il Diavolo Rosso è stato nominato giocatore della partita dai tifosi.

Questo è un giocatore che ha fatto il suo debutto per il suo nuovo club, e non ci è voluto molto. In questa prima giornata del torneo, Amadou Onana ha iniziato con i nuovi colori dell’Aston Villa al West Ham Stadium. Il Diavolo Rosso non ha mancato di attirare l’attenzione.

Solo quattro minuti dopo, il 23enne ha preso un calcio d’angolo da Youri Tielemans per portare i Villains in vantaggio.

Il primo gol di Amadou Onana con l’Aston Villa! ⚽️ È presentato perfettamente da Youri Tielemans. 🎩 pic.twitter.com/KY7ld1Zr2j – Giocatori belgi 🇧🇪 (@JoueursBE) 17 agosto 2024

La vittoria finale per l’Aston Villa è stata 1-2 grazie al gol di John Doran a dieci minuti dalla fine, dopo il pareggio di Lucas Paquetà su calcio di rigore. Una vittoria che Amadou Onana non ha mancato di festeggiare, essendo stato nominato migliore in campo dai tifosi alla sua prima partita, e che è stata chiaramente già ben accolta.