Il nuovo amministratore delegato di Starbucks andrà al lavoro… in aereo, a 1.600 chilometri da casa!

Brian Nicol, ex presidente della catena messicana di fast food Chipotle, vive a Newport Beach, cittadina della California a sud di Los Angeles, a circa 2 ore e 40 minuti di aereo da Seattle.

“Durante il tuo impiego presso l’azienda, non ti verrà richiesto di trasferirti presso la sede dell’azienda”, si legge nella lettera.

“Accetti di spostarti tra casa tua e la sede centrale della Società (e di intraprendere altri viaggi di lavoro) nel corso dello svolgimento dei tuoi compiti e delle tue responsabilità.”

Quattro voli per un incontro: i viaggi in aereo privato di re Filippo per incontrare Bart de Wever destano preoccupazione

La notizia ha scatenato polemiche sui social media, con alcuni netizen che accusano Starbucks di ipocrisia mentre la catena di caffè sottolinea regolarmente i suoi sforzi per proteggere l’ambiente, come l’eliminazione delle cannucce di plastica.

Gli attivisti ambientali accusano gli utenti di aerei privati ​​di causare emissioni di anidride carbonica molto superiori a quelle dei voli commerciali, e alcune associazioni hanno intensificato l’azione contro questi aerei.

Starbucks non ha risposto immediatamente alla richiesta dell’AFP.

Come molte altre aziende, Starbucks richiede che il personale amministrativo sia presente in ufficio almeno tre giorni alla settimana e il nuovo presidente non farà eccezione.

Avrà anche un ufficio trasferito a Newport Beach.

L’azienda, che soffriva da diversi mesi di un calo di attività a causa dell’aumento dei prezzi e della pressione degli azionisti, ha annunciato all’inizio di agosto la partenza del suo presidente, Laxman Narasimhan, che aveva ricoperto la sua carica per sedici mesi, con effetto immediato.

Brian Nicol riceverà uno stipendio base annuo di 1,6 milioni di dollari.