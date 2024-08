Il nostro ecosistema è minacciato dagli animali esotici liberati in natura: SPW avverte dei pericoli

Elodie Cabin, responsabile della missione delle specie aliene invasive, scansiona i corsi d’acqua alla ricerca di gamberi esotici. La sua missione: studiare la loro presenza tra noi.

Originariamente gamberi come questo non venivano trovati negli stagni vicino a Namur, ma in Louisiana, negli Stati Uniti. “È molto aggressivo, quindi può attaccare altre specie, ma ha anche una capacità riproduttiva molto maggiore rispetto alla nostra specie di gamberi, quindi ne abbiamo già molto nell’ambiente, e in questo caso competerà direttamente per il cibo, ma anche per il cibo”, spiega. Per gli habitat.